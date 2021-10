Bruno Fernandes incertain pour le choc entre Manchester United et Liverpool

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Bruno Fernandes pourrait manquer le match de Premier League de Manchester United contre Liverpool, dimanche.

Le milieu de terrain de 27 ans a subi un coup cette semaine après avoir joué un rôle important dans la victoire 3-2 de Manchester United contre l'Atalanta en Ligue des champions.

En conséquence, Solskjaer ne sait pas si l'international portugais sera disponible pour jouer contre les hommes de Jurgen Klopp à Old Trafford.

Le patron de United a déclaré lors de sa conférence de presse d'avant-match : "On n'est encore que vendredi, le match est dimanche, on va laisser du temps à tout le monde. Nous pouvons avoir toute l'équipe de retour en forme, nous pouvons avoir deux ou trois joueurs en moins. Aujourd'hui, nous n'avions pas tout le monde [à l'entraînement]. Nous verrons dimanche.

"Des matches comme celui de mercredi soir sont toujours synonymes de coups et de blessures, et nous avons deux ou trois joueurs qui portent des marques de ce match. Je vais donner du temps à tout le monde et j'espère que je pourrai choisir dans un groupe en pleine forme, je pourrais en oublier deux ou trois. Oui, Bruno pourrait être incertain, mais il fait tout ce qu'il peut pour être prêt."

L'article continue ci-dessous

Charlotte Duncker, correspondante de Manchester United pour Goal, a analysé la situation : "Les joueurs que Solskjaer a laissé entendre comme étant incertains sont Fernandes, Marcus Rashford et Fred. Ces trois joueurs devraient normalement être titulaires à Old Trafford dimanche.

"Le Norvégien tient toujours à garder les nouvelles des blessures et de l'équipe secrets et répond régulièrement en conférence de presse en disant aux journalistes qu'il ne révélera pas son équipe. Pour cette raison, ce ne serait pas une surprise si les trois étaient aptes à jouer contre Liverpool.

"Fernandes est un joueur clé et, après sa performance d'homme du match mercredi, il espère être présent. Rashford, qui a marqué deux buts en deux matches depuis son retour de blessure, sera également prêt à débuter la rencontre et, étant donné qu'il a réussi à jouer pendant une période prolongée avec une série de blessures légères, on espère qu'il pourra se débarrasser de son probème d'ici dimanche."