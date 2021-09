Bruges-PSG : Ludovic Giuly pas surpris par la contre-performance du trio offensif

L'ancien ailier du PSG a préféré se montrer positif et considère que les trois joueurs offensifs du club de la capitale ont besoin de temps.

Le PSG a été tenu en échec, à la surprise générale, sur la pelouse du Club Bruges ce mercredi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale qui a vu son trio offensif Mbappé-Neymar-Messi être aligné d'entrée de jeu pour la première fois n'a pas réussi à trouver la clé face au club belge et a même souffert par moments en seconde période. Dans une interview accordée à L'Equipe, Ludovic Giuly est revenu sur la première décevante du trio offensif mais considère que c'est tout à fait normal.

"Bruges a réalisé une très grosse première période dans l'impact et l'agressivité et c'est le genre d'opposition à laquelle ils vont devoir faire face à chaque match, en Ligue 1 ou en Ligue des champions, car contre eux, les adversaires seront toujours surmotivés. Ils doivent donc d'abord travailler ensemble pour bien coordonner leurs mouvements. Si tout le monde vient chercher le ballon, comme ils ont un peu eu tendance à le faire, ce sera compliqué", a révélé l'ancien ailier du PSG.

"Mais je ne m'attendais pas forcément à ce qu'ils s'éclatent d'entrée et marquent chacun leur but. C'est quand même la Ligue des champions et ce n'était que leur première fois. C'est plutôt logique que cela ait été un peu compliqué car ils avaient une énorme pression. Tout le monde les attendait et ils ne sont pas encore prêts, surtout physiquement", a ajouté le vainqueur de la Ligue des champions sous les couleurs du FC Barcelone.

"Je fais confiance à l'entraîneur, laissons le travailler"

Ludovic Giuly n'a pas trouvé Neymar en jambes : "Neymar n'a pas frappé une seule fois au but et c'est sans doute la première fois que ça lui arrive dans un match avec le Paris Saint-Germain ! Alors bien sûr, il n'a pas encore la condition pour enchaîner les actions en partant de loin. Mais je ne me fais pas de souci pour lui. Avec l'enchaînement des matches, il va retrouver du rythme et le physique qu'il faut".

En revanche, l'ex-international français trouve Lionel Messi déjà plutôt en forme physiquement : "Sur le plan physique, j'ai trouvé Lionel Messi déjà à un bon niveau pour un début de saison où il a aussi eu, comme Neymar, à jouer avec sa sélection et à faire de longs voyages. Il découvre aussi son équipe et il a manqué un peu de réussite. Il donne un super ballon à Mbappé et s'il marque le but du 2-0 au lieu de tirer sur la barre, ça change tout. Tout au long du match, il a vraiment voulu faire jouer ses coéquipiers".

Ludovic Giuly fait confiance à Mauricio Pochettino pour trouver la clé avec ses trois attaquants : "Mauricio Pochettino a l'expérience, le recul et la vision nécessaire. Son souci sera surtout dans la gestion du premier rideau défensif, que le trio devra assurer un minimum. Il faut travailler les pertes de balle et trouver la bonne formule pour avoir une équipe compacte. Mais oui, je fais confiance à l'entraîneur. Laissons le travailler tranquillement. Sachant que Lionel Messi peut mettre le ballon où il veut, ils feront d'énormes différences. C'est juste une histoire de réglages entre les trois. Après, ça va rouler tout seul !"