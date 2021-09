Bruges-PSG : Neymar, Mbappé, Messi n'ont pas trouvé la connexion

La première du trio parisien a laissé tout le public sur sa fin. Passeur décisif, l'international français a quitté ses partenaires à la 50e minute.

Ce mercredi soir, un vent de panique a traversé la tribune presse et le bord du terrain. Aucun journaliste, aucun photographe ne parvenait à trouver un semblant de connexion wifi. Comment alors raconter la première de Messi ? Publier un papier sur la triplette qu'il formait avec Mbappé et Neymar ? Ou envoyer les photos de cette soirée ?

Comme au stade Jan-Breydel de Bruges, la connexion entre cette triplette si alléchante sur le papier a été plus qu'intermittente. Voire quasi inexistante. Tout le monde attendait pourtant la première de ce trio. Interrogé, mardi soir en conférence de presse Mauricio Pochettiono se joignait à l'excitation générale de les voir évoluer ensemble.

Dès l'échauffement, chacun de leurs gestes furent observés avec la plus grande attention. Messi, Mbappé et Neymar, dans cet ordre, sortaient du tunnel ensemble. Les deux ex-Barcelonais échangeaient quelques ballons, tandis que l'international français faisait de même avec Achraf Hakimi. Quelques minutes plus tard, lorsque le speaker égrenait la composition de l'équipe parisienne, l'Argentin reçut une ovation, quand ses deux compères d'attaque se firent copieusement siffler. Avec une mention spéciale pour le Brésilien.

Et sur le terrain qu'a-t-on vu entre les membres de la MNM ? Vraiment rien de très croustillant. Les premières minutes ont bien dessiné quelques tentatives de combinaison mais sans plus. Ney a tenté de se recentrer et de dévier pour Mbappé ou de remiser pour Messi (3e).

Le trio est finalement devenu un duo

Placé à gauche et à droite, Neymar et Messi ont commencé par décrocher pour toucher quelques ballons avant de n'être plus que sur courant alternatif à mesure que le PSG prenait les vagues belges de plein fouet. Sans vraiment participer au repli défensif, ils ont tout de même réussi à faire passer quelques frissons. Sur le but parisien, ce fut d'abord Mbappé qui fit parler sa vitesse. Côté gauche, il effaçait Mata pour servir Herrera, qui reprenait du gauche pour inscrire son quatrième but de la saison (1-0, 16e).

L'article continue ci-dessous

Le Français, encore lui, après avoir pris le meilleur sur Nsoki manquait Messi en retrait pour quelques centimètres. Dans des positions inversées, les deux se retrouvaient mais le numéro 7 parisien, parfaitement servi par le sextuple Ballon d'Or, perdait son duel face à Mignolet. Et c'est seulement sur un rush de Neymar que l'Argentin s'illustrait face au but en trouvant la barre sur un tir enveloppé. Ce fut bien tout dans une première période assez pauvre et qui aura surtout vu Bruges malmener voire étouffer Paris. Et au retour des vestiaires ? Pas mieux. Après une première alerte à sa cheville douloureuse durant le premier acte, Mbappé quittait rapidement le terrain (50e), remplacé par Icardi.

Et le trio est finalement devenu un duo imprécis. Messi est revenu dans le cœur du jeu pour mieux en prendre le contrôle, après trente minutes où le PSG avait encore été en apnée. Sur un une-deux-trois avec Neymar, la Pulga se retrouvait en position de frappe mais Mignolet repoussait (70e). Puis il manquait le cadre après un bon centre de Nuno Mendes (79e). Le sentiment qui nous traversait alors était finalement résumé parfaitement par le gardien du Club Bruges après la rencontre : "Je n'ai pas eu de boulot à faire".

On s'attendait à un peu mieux et même s'il faut bien sûr préciser que ce n'était qu'une première et que ces trois-là ne sont pas encore au point physiquement. A l'image d'une équipe qui a été malmenée dans des proportions inattendues pour son entrée en lice dans une compétition qui est son objectif majeur. Mais contrairement à eux, on a retrouvé la connexion. Il fallait au moins ça pour vous raconter une bien pauvre soirée.