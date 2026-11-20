Partager Suivez GOAL sur Google

Les mouvements autour de l'avenir de Brahim Díaz ne relèvent plus de simples spéculations sur un joueur dont la place a reculé dans les plans du Real Madrid. Le dossier prend désormais une tournure plus intrigante : selon plusieurs informations, le club merengue s'apprête à verrouiller sa star marocaine avec un contrat de longue durée et une clause libératoire astronomique, alors que le Beşiktaş poursuit ses démarches pour le convaincre de tenter une nouvelle aventure loin de Santiago-Bernabéu.

Publicité

Entre la volonté du Real Madrid de sécuriser l'avenir du joueur jusqu'en 2031 et les tentatives du club turc de profiter de son temps de jeu en baisse pour le séduire avec un nouveau projet sportif, Brahim Díaz se retrouve à un tournant susceptible de dessiner son avenir dans les mois à venir, d'autant que le mercato d'hiver approche.

L'émission espagnole « El Chiringuito » a révélé que le Real Madrid était parvenu à un accord avec Brahim Díaz pour prolonger son contrat jusqu'en 2031. Une décision qui traduit l'attachement de la direction madrilène à l'international marocain et sa volonté de le garder au sein de son projet sportif à long terme.

Selon la même source, le nouveau contrat comprend une clause libératoire colossale d'un milliard d'euros. Un montant qui reflète la politique du Real Madrid consistant à blinder ses stars avec des contrats aux conditions financières difficilement abordables pour les autres clubs, tout en envoyant un message clair sur la place du joueur dans les plans du club.

Le Real Madrid devrait officialiser la prolongation de Díaz la semaine prochaine, mettant ainsi fin aux spéculations sur son avenir et confirmant que la direction ne considère pas sa situation actuelle comme une raison suffisante pour s'en séparer.

Publicité Publicité

Mais cette prolongation ne signifie pas forcément que la voie est désormais dégagée pour que le joueur obtienne un rôle plus important dans l'équipe, d'autant que son temps de jeu cette saison soulève des questions sur sa capacité à s'imposer dans les plans du staff technique dirigé par José Mourinho.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Mourinho réduit le temps de jeu de la star marocaine

Brahim Díaz traverse une saison compliquée en matière de temps de jeu avec le Real Madrid. Sa présence a nettement diminué : il n'a disputé que 149 minutes en Liga, un bilan qui ne correspond ni à ses ambitions ni aux attentes qui accompagnaient le début de saison.

Díaz n'a pas encore suffisamment convaincu sur le terrain pour pousser Mourinho à revoir ses choix et à lui accorder davantage de place dans le onze, face à la forte concurrence qu'il affronte aux postes offensifs.

Publicité

La tâche de l'international marocain s'annonce particulièrement ardue au poste de meneur de jeu, où il est en concurrence avec Jude Bellingham et Arda Güler, qui partent clairement avec une longueur d'avance dans l'esprit du technicien portugais.

Ses chances ne semblent guère meilleures lorsqu'il est utilisé plus près du couloir, compte tenu de la multitude d'options offensives dont dispose l'équipe, ce qui rend difficile l'obtention de minutes régulières à l'heure actuelle.

Publicité

Pour autant, on ne peut pas parler de mise à l'écart totale pour la star marocaine, qui fait toujours partie des plans de Mourinho, lequel ne l'a pas définitivement écarté de ses options. Mais si son temps de jeu reste aussi limité, le joueur pourrait être amené à reconsidérer sa situation, surtout s'il n'obtient pas de garanties sur son rôle lors de la seconde partie de saison.

Le Beşiktaş passe de Madrid à la famille du joueur

Alors que le Real Madrid s'emploie à sécuriser l'avenir de Díaz avec un nouveau contrat, le Beşiktaş poursuit ses tentatives pour convaincre le joueur de rejoindre le championnat turc lors du prochain mercato d'hiver.

Publicité

Le journal turc « Fotospor » a révélé une nouvelle étape dans les démarches du club, qui a accueilli Abdelkader Díaz, le père de la star marocaine, à Istanbul pendant trois jours, dans le but de se rapprocher de la famille du joueur et de connaître sa position sur l'idée d'un transfert.

Cette visite a donné lieu à une réunion entre le père de Díaz, le président du Beşiktaş, Serdar Adalı, et l'entraîneur italien Vincenzo Italiano. Les deux parties ont évoqué la possibilité de voir le joueur rejoindre l'équipe et passé en revue le projet sportif que le club entend lui présenter pour le convaincre de tenter une nouvelle expérience en Turquie.

Publicité

Ce n'était pas la première tentative du Beşiktaş, qui avait déjà établi des contacts directs avec le joueur : Brahim Díaz s'était entretenu en visioconférence avec l'entraîneur italien fin octobre dernier, avec l'accord de la direction du Real Madrid.

Lors de cet échange, Italiano avait tenu à exposer sa vision du jeu et à préciser le rôle que Díaz pourrait occuper dans son équipe, tout en présentant les ambitions du club pour la suite.

Publicité

Selon le média turc, cette rencontre a laissé une impression positive au joueur marocain, ce qui a encouragé les dirigeants du Beşiktaş à intensifier leurs démarches et à passer du contact direct avec lui à l'ouverture de canaux de communication avec les membres de sa famille.

Le président du Beşiktaş se prépare à négocier avec le Real Madrid

La visite du père de Brahim Díaz à Istanbul ne s'est pas limitée aux réunions administratives et techniques : elle comprenait également la présence au match entre le Beşiktaş et Gençlerbirliği, ainsi qu'une nouvelle rencontre avec l'entraîneur Vincenzo Italiano.

Publicité

Lors de cette réunion, le technicien italien a tenu à expliquer la manière dont il compte exploiter les qualités du joueur marocain et le rôle qu'il attend de lui au sein de l'équipe, afin de renforcer son adhésion au projet sportif qui lui est proposé.

À l'issue de la visite, Abdelkader Díaz est rentré en Espagne, tandis que le club turc attend de connaître la position de la famille sur l'offre et la disposition du joueur à tenter une nouvelle aventure loin du Real Madrid.

Publicité

Le journal indique que le président du Beşiktaş, Serdar Adalı, prévoit de se rendre dans la capitale espagnole, Madrid, pour rencontrer les dirigeants merengues et entamer les négociations en vue du recrutement de Díaz, en cas de signaux positifs de la part de la famille du joueur.

La direction du club turc sait qu'obtenir l'accord du joueur et de son entourage constitue la première étape avant d'engager des négociations directes avec le Real Madrid, d'autant que l'opération ne sera pas simple à boucler, Díaz étant lié par un nouveau contrat courant jusqu'en 2031 et assorti d'une clause libératoire pouvant atteindre un milliard d'euros, selon les révélations d'« El Chiringuito ».

Publicité

L'avenir de Brahim Díaz se joue ainsi entre le projet à long terme du Real Madrid et les ambitions du Beşiktaş, qui entend profiter de sa situation actuelle. La décision finale dépendra de la volonté du joueur d'obtenir un rôle plus important et de la disposition du club merengue à se passer de ses services lors du mercato de janvier.