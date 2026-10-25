Elie Junior Kroupi, le jeune attaquant de Bournemouth courtisé par le Barça, a tranché quant à son avenir international, affirmant que représenter l'équipe de France est son objectif, bien qu'il ait également la possibilité de jouer pour la Côte d'Ivoire et le Portugal grâce à ses origines familiales.

Né dans la ville française de Lorient en 2006, Kroupi est l'un des talents montants qui a attiré l'attention ces derniers temps, après avoir affiché un niveau remarquable avec Bournemouth, ce qui a fait de lui l'objet de l'intérêt de plusieurs grands clubs.

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La direction technique du Barça suit l'évolution du jeune attaquant, en particulier après le départ de Robert Lewandowski, selon le journal « Sport » catalan. Kroupi n'est pas un attaquant pur au sens traditionnel, car il se distingue par sa capacité à évoluer librement sur les différents postes de l'attaque.

De son côté, Tiago Pinto, le directeur exécutif de Bournemouth, a réagi aux rumeurs circulant au sujet de l'intérêt des grands clubs pour le joueur, affirmant que le club anglais tenait à le conserver, même en cas d'offres financières colossales.

Pinto a déclaré : « Nous ne vendrons pas Kroupi, même si le Barça ou Liverpool proposait 100 millions d'euros. C'est totalement exclu. »

Kroupi est éloigné des terrains depuis le mois de juillet dernier, après avoir subi une fracture d'un métatarse, mais il a entamé les étapes de son retour à la compétition avec l'équipe.

L'entraîneur de Bournemouth, Marco Rose, a confirmé que le joueur avait déjà repris les entraînements collectifs, laissant entendre qu'il pourrait faire son apparition face à Manchester United, ce dimanche, sur la pelouse d'Old Trafford.

Le dossier international tranché

Selon « Sport », Kroupi a mis fin au débat concernant la sélection qu'il représentera, après avoir affirmé qu'il tenait à porter le maillot de la France, malgré des origines ivoiriennes du côté de son père et portugaises du côté de sa mère, ce qui lui permettait de choisir l'une des trois sélections.

Le jeune attaquant a déjà représenté les sélections de jeunes de la France. Roberto Martinez, l'ancien entraîneur du Portugal, avait par ailleurs révélé en mai dernier que la Fédération portugaise avait pris contact avec le joueur.

Mais Kroupi a assuré que son choix était arrêté, déclarant dans des propos accordés à « DAZN France » : « J'ai toujours joué dans les sélections de jeunes de la France, je suis né en France et j'ai aussi commencé à y jouer. Je ne me vois pas aller vers une culture que je ne connais pas. L'équipe de France est mon objectif. »



