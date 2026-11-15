Partager Suivez GOAL sur Google

Il y a tout juste un an, Jude Bellingham faisait face à une tempête de critiques en Angleterre, qui allaient jusqu'à réclamer son exclusion des plans de la sélection pour la Coupe du monde 2026. Alors que certains remettaient en question sa place au sein de l'effectif des Three Lions, et que les voix réclamant de le laisser hors de la liste se multipliaient, la star anglaise se préparait à écrire un nouveau chapitre de sa carrière, placé sous le signe d'un retour en force et de l'affirmation de soi.

Publicité

Aujourd'hui, le tableau a complètement changé. Bellingham n'est plus ce joueur entouré de points d'interrogation, mais s'est transformé en l'une des clés de jeu les plus importantes du Real Madrid et de la sélection anglaise, après avoir retrouvé son éclat offensif et son influence sur le terrain, offrant des prestations qui ont rappelé sa meilleure version. Six buts et huit passes décisives entre le club et la sélection ont suffi à résumer un aspect de cette transformation, qui ne s'est pas arrêtée aux chiffres, mais s'est étendue à son rôle technique et à son statut au sein des deux équipes.

Il peut sembler étrange aujourd'hui de se rappeler que l'avenir de Bellingham avec la sélection anglaise faisait l'objet d'un vif débat il y a quelques mois à peine. Dans la période qui a précédé l'une des rencontres de la sélection au stade de Wembley, une polémique a éclaté autour de sa légitimité à être titulaire sous la direction de Thomas Tuchel, dans une atmosphère qui n'était pas exempte de tension, au point que l'accueil réservé à la star anglaise a été marqué par de chaleureux applaudissements mêlés de huées éparses.

Cet épisode n'était pas un simple fait passager, il reflétait l'ampleur du changement survenu dans l'image du joueur auprès d'une partie du public et des médias anglais. Après une saison difficile avec le Real Madrid, la cote de Bellingham a baissé, tandis que la sélection anglaise a obtenu de bons résultats en son absence lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Avec l'arrivée de Thomas Tuchel à la tête de la sélection, les spéculations se sont multipliées quant à la nature de sa relation avec la star madrilène. Des signes de divergences de points de vue entre les deux parties sont apparus, transformant progressivement la question en une affaire d'opinion publique, qui a dépassé les limites des choix techniques pour s'interroger sur le degré d'influence du joueur au sein du groupe.

Publicité Publicité

Les critiques ont atteint leur paroxysme lorsque le journal britannique « Daily Mail » a publié un titre polémique en novembre 2025 : « Laissez Jude à la maison », en référence à la nécessité de l'écarter de la liste de l'Angleterre pour la Coupe du monde, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS ».

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Le journal est allé plus loin, estimant que les attitudes de Bellingham et ses sautes d'humeur pourraient menacer les ambitions de la sélection dans le tournoi, tout en reconnaissant son grand talent. Il a également souligné que Tuchel plaçait la cohésion collective en tête de ses priorités, ce qui rendait la présence du joueur sujette à débat.

Mais ce qui s'est produit par la suite a été totalement différent de ces prévisions.

Publicité

Bellingham répond de la meilleure des manières

Plutôt que de céder à la pression ou d'entrer dans des joutes verbales avec ses détracteurs, Bellingham a choisi de répondre sur le terrain. Il a retrouvé sa confiance en lui, et a commencé progressivement à retrouver son influence avec le Real Madrid, avant de transposer ce même niveau à la sélection anglaise.

Ses défenseurs n'étaient pas rares, puisqu'un certain nombre d'analystes anglais ont rejeté l'idée de minimiser sa valeur, estimant que les critiques avaient dépassé les limites de l'évaluation technique pour chercher à mettre en doute sa personnalité.

Publicité

Ian Wright a été l'une des voix les plus marquantes à le défendre, après avoir déclaré que certains n'acceptaient pas la réalité de leur incapacité à influer négativement sur la carrière du joueur, de la manière dont cela s'était produit avec d'autres stars avant lui.

Avec le retour des buts et des contributions décisives, le ton des propos sur Bellingham a changé. Après une période de cinq mois sans convocation en sélection, entre juin et novembre 2025, en raison de blessures et de considérations techniques, il est redevenu l'un des éléments majeurs sur lesquels s'appuie la sélection anglaise.

Publicité

Mieux encore, les discussions sur la sélection ne se limitent plus à Harry Kane en tant que star numéro un, Bellingham étant devenu son partenaire essentiel dans la conduite des ambitions offensives.

La Coupe du monde 2026 a été l'étape la plus marquante de cette transformation, après que le joueur du Real Madrid est arrivé aux États-Unis, au Mexique et au Canada dans une forme technique et physique remarquable, offrant des prestations qui ont fait de lui l'une des stars les plus importantes du tournoi, après avoir frôlé de mener les Three Lions à la gloire, bien que sa participation au Mondial n'était pas garantie quelques mois auparavant.

Publicité

Une reconnaissance de la valeur de la star madrilène

La reconnaissance du retour de Bellingham ne s'est pas arrêtée aux éloges médiatiques, mais s'est étendue aux récompenses individuelles. Avant la rencontre face à l'Espagne au stade de Wembley en septembre dernier, la Fédération anglaise a annoncé qu'il avait remporté le trophée de meilleur joueur d'Angleterre pour la saison 2025-2026, pour la deuxième fois consécutive.

Cette distinction est venue confirmer l'ampleur de l'influence que le joueur a de nouveau été capable d'exercer, après être passé d'un nom entouré de points d'interrogation à l'un des piliers principaux du projet de la sélection.

Publicité

Bellingham a également profité de la dernière trêve internationale pour confirmer sa légitimité à recevoir le trophée, après avoir livré une prestation remarquable et inscrit un but historique, lui valant les éloges de Roy Keane, connu pour sa rigueur dans l'évaluation des joueurs.

L'ancienne légende de Manchester United a déclaré sur la chaîne « ITV » : « Il peut devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps. »

Publicité

C'était là un nouveau témoignage du fait que le numéro 10 avait réussi à surmonter l'une de ses périodes les plus difficiles, et que les critiques qui l'avaient poursuivi ne l'avaient pas empêché de retrouver son statut.

De l'Angleterre à Madrid, et inversement

La transformation ne s'est pas limitée à la sélection anglaise, car le même tableau est apparu au sein du Real Madrid, après que Bellingham a retrouvé son rôle influent à la suite d'une saison marquée par un recul de sa stabilité technique, résultat des changements répétés de son poste et de ses responsabilités sur le terrain.

Publicité

Auparavant, le joueur évoluait entre plusieurs espaces, et s'éloignait parfois des zones qui lui permettaient d'exploiter au mieux ses capacités offensives. Désormais, il est davantage présent dans le dernier tiers, tout en conservant sa capacité à contribuer à la construction, au pressing et à la récupération du ballon.

Son danger réside dans la combinaison de la puissance physique, de l'intelligence tactique et de la capacité à surgir tardivement dans la surface de réparation. Il n'a pas besoin de rester en permanence près du but pour constituer une menace, il excelle au contraire dans le choix du bon moment pour jaillir de l'arrière et surprendre les défenseurs. Il a aussi retrouvé sa précision devant le but, et est devenu plus agile dans le dribble, avec une capacité évidente à créer des occasions pour ses coéquipiers.

Publicité

Les chiffres révèlent l'ampleur de l'évolution de son niveau. Après avoir terminé la saison 2025-2026 avec huit buts inscrits et six passes décisives, il compte désormais cinq buts et quatre passes décisives lors de la saison en cours, selon les statistiques mentionnées dans le rapport.

Ainsi, son taux de contribution offensive est passé d'un but toutes les 209 minutes à un but toutes les 145 minutes, se rapprochant progressivement des chiffres exceptionnels qu'il avait réalisés lors de sa première saison avec le Real Madrid, lorsqu'il avait inscrit 23 buts et délivré 13 passes décisives, avec un taux de contribution offensive toutes les 101 minutes.

Publicité

Mourinho redécouvre Bellingham

L'entraîneur portugais José Mourinho a joué un rôle important dans le repositionnement de Bellingham, après avoir estimé que le meilleur de ce que possède le joueur devait s'exprimer près du but adverse.

Xabi Alonso avait auparavant salué la diversité de ses capacités, affirmant qu'il s'agissait d'un joueur complet capable d'occuper différents postes, et Álvaro Arbeloa l'a traité de manière similaire, tirant profit de sa souplesse tactique et de sa capacité à évoluer dans plusieurs espaces, y compris sur le flanc gauche.

Publicité

Mais Mourinho a choisi de le replacer dans un rôle plus proche du but, dans une tentative de retrouver l'image qu'il avait affichée lors de sa première saison avec l'équipe, même si les circonstances actuelles sont différentes compte tenu de la présence de Kylian Mbappé au sein du dispositif offensif.

L'entraîneur portugais a déclaré en début de saison : « Un joueur de cette qualité doit être proche du but. Pour moi, c'est une évidence. »

Publicité

Il l'a également décrit comme un joueur unique et extrêmement important, soulignant qu'il possédait un ensemble exceptionnel de capacités physiques, mentales et tactiques, en plus de qualités de récupération du ballon, de finition et de supériorité dans le jeu aérien.

C'est là que réside l'idée fondamentale dans la transformation de Bellingham : il ne s'agit pas simplement de le replacer à son ancien poste, mais de lui accorder davantage d'espace pour exploiter ses talents offensifs, sans renoncer à ses tâches défensives.

Publicité

Il est devenu le meneur de jeu du Real Madrid, ou le milieu offensif au sens traditionnel, mais il assume ce rôle avec des capacités qui dépassent les limites de son poste.

Des chiffres qui confirment qu'il est présent partout

Les statistiques de Bellingham reflètent l'ampleur de son influence multiple au sein du Real Madrid, puisqu'il occupe la troisième place parmi les joueurs de l'équipe au total des contributions offensives, avec 11 contributions comprenant les buts et les passes décisives.

Publicité

Il est également en tête de la liste des joueurs les plus efficaces dans les duels, après avoir remporté 120 duels gagnés, devançant Diomande qui en a enregistré 96.

Il arrive deuxième en matière de création d'occasions, avec 27 occasions, derrière Arda Güler qui domine le classement avec 47 occasions, et il est en tête des joueurs de l'équipe aux tirs de la tête cadrés, avec cinq tentatives.

Publicité

Son influence ne s'arrête pas aux aspects offensifs, puisqu'il occupe la deuxième place en récupération du ballon dans le dernier tiers offensif, avec 10 récupérations, derrière Vinicius Junior, auteur de 11.

Quant au total des récupérations de ballon, il a atteint le chiffre de 69, et seul Thibaut Courtois le devance avec 100.

Publicité

Ainsi, Bellingham est devenu présent dans les différents détails du jeu, de la création d'occasions et de la finition aux duels, au pressing et à la récupération du ballon. Et après que son nom était, il y a un an, matière à polémique et à doute, il est aujourd'hui l'un des éléments dont le Real Madrid et la sélection anglaise peuvent difficilement se passer.

C'est une transformation qui dépasse le simple retour au niveau, et qui confirme que Jude Bellingham n'a pas perdu son éclat, mais qu'il avait besoin des circonstances appropriées et du rôle qui lui permet de révéler toutes ses capacités.