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Jude Bellingham a signé une performance historique sous le maillot du Real Madrid en disputant son 159e match toutes compétitions confondues avec le club, ce samedi face au Deportivo Alavés au stade Santiago-Bernabéu, lors de la 14e journée de Liga.

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Le milieu de terrain a ainsi égalé son compatriote David Beckham en tête des joueurs anglais ayant disputé le plus de matchs avec le Real Madrid, selon la société de statistiques Opta.

L'aventure de Bellingham au sein du club madrilène a débuté à l'été 2023, lorsqu'il a rejoint la capitale espagnole en provenance du Borussia Dortmund.

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L'international anglais a remporté cinq trophées avec le Real jusqu'à présent : la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d'Europe, la Liga et la Supercoupe d'Espagne.

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De son côté, David Beckham, qui a porté le maillot du Real Madrid entre 2003 et 2007, a disputé 159 matchs officiels avec le club, pour 20 buts inscrits.

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Beckham a été sacré champion d'Espagne lors de la saison 2006-2007, et a également remporté la Supercoupe d'Espagne au début de son aventure chez les Merengues.

Un bourreau espagnol

Dans le camp d'en face, l'attaquant espagnol d'Alavés Toni Martínez a porté son total à 13 buts en Liga en 2026 grâce à son but contre le Real Madrid.

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Martínez est ainsi devenu le troisième meilleur buteur espagnol des cinq grands championnats européens cette année, à égalité avec Mikel Oyarzabal. Seuls Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone, avec 19 buts, et Carlos Espí, attaquant du Real Madrid, avec 14 buts, font mieux que lui, selon Opta.