Bayern Munich : Joshua Kimmich prêt à se mettre au service de Thomas Tuchel

Avant le premier match de Thomas Tuchel sur le banc du Bayern, Joshua Kimmich a affiché sa confiance en son nouvel entraîneur.

Arrivé en remplacement de Julian Nagelsmann comme entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel s'apprête à diriger son premier match avec son nouveau club. Samedi, il retrouvera un club qu'il connait bien, le Borussia Dortmund, qu'il a entraîné entre 2015 et 2017. Un match à importance capitale pour le titre en Bundesliga puisque les Jaune et Noir comptent un point d'avance sur leur rival en tête du classement.

Kimmich a confiance en Tuchel

Si la pression sera sur ses épaules pour cette première rencontre, l'ancien entraîneur du PSG peut en tout cas compter sur le soutien de ses joueurs, notamment de Joshua Kimmich, devenu l'un des cadres du club bavarois. Au micro de la chaîne allemande Das Erste, le milieu de 28 ans a manifesté son entière confiance en son nouveau coach et son envie de bien faire pour lui faciliter la tâche. "Nous allons essayer de rendre les choses aussi faciles que possible pour notre nouvel entraîneur. Nous n’avons pas beaucoup de temps et nous avons des semaines très importantes devant nous. Nous savons tous ce que l’entraîneur est capable de faire et je pense qu'il sait quel genre d’équipe il a. Il faut que l’on soit capables de créer une bonne symbiose rapidement pour gagner nos matches", a confié l'international allemand.