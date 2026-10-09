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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Barcelone teste son plan des trois semaines face à Getafe

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Raphinha a laissé un vide dans la ligne offensive

L'attaquant brésilien Gabriel Jesus devrait être titulaire pour la première fois avec le Barça, face à Getafe samedi soir en Liga, après que l'entraîneur Hans Flick a dérogé à sa discrétion habituelle concernant la composition et l'a confirmé en conférence de presse.

Selon le journal« Sport » espagnol, le Barça travaille depuis des semaines loin des projecteurs à la préparation physique de Jesus, afin qu'il soit prêt lorsque sa chance se présentera, et le match face à Getafe pourrait être un test de la réussite de ce plan.

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L'absence de Raphinha ouvre la porte

L'ailier brésilien, reconverti en pointe et devenu capitaine et meilleur buteur de l'équipe catalane avec 14 buts depuis le début de la saison, manquera les rencontres face à Getafe et au club turc de Galatasaray, ce qui place Flick devant la nécessité de trouver des solutions pour le remplacer.

Alors que 16 joueurs du Barça ont été convoqués en sélection pendant la trêve internationale, Jesus est resté au club, n'a pas eu de congé et a suivi 3 semaines de préparation physique spécifique. Ce plan visait à augmenter progressivement sa capacité à tenir des minutes de jeu plus longues, afin qu'il devienne une alternative fiable pour Flick.

Le Barça estime que Jesus est désormais capable de jouer environ 60 minutes. Et même si cela ne garantit pas encore sa capacité à supporter de grosses charges, il s'agit d'une étape importante pour un joueur arrivé dans les derniers jours du marché des transferts, et qui a besoin de continuité pour retrouver son rythme de compétition, après n'avoir pas bénéficié d'une période de préparation normale lors de ses derniers mois avec Arsenal.

Avec l'absence de Raphinha jusqu'à la semaine prochaine et le manque d'expérience de Hamza Abdelkrim pour assumer la responsabilité d'être titulaire au Camp Nou, Jesus apparaît comme l'option la plus adaptée pour offrir à Flick des solutions en attaque.


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