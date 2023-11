« Bande d’idiots, d’abrutis… », Bruno Génésio très furieux après les incidents OM-OL

Les incidents survenus entre l’OM et l’OL le weekend dernier continuent d’alimenter les débats en France.

Dimanche dernier, l’Olympico n’a pas pu avoir lieu en raison des incidents survenus aux alentours du Stade Orange Vélodrome. Le bus qui transportait la délégation lyonnaise a été caillassé par un groupe de supporters marseillais. L’entraîneur des Gones, Fabio Grosso, et son adjoint Raffaele Longo, ont été blessés.

Bruno Génésio très dur avec les supporters français

Ce dimanche, le Stade Rennais est en déplacement à l’Allianz Riviera pour affronter l’OGC Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1 de France. En conférence de presse avant cette rencontre en clôture de la 11e journée, l’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio, est revenu sur les incidents du dimanche dernier entre Marseille et Lyon, qui ont causé la blessure de quinze supporters lyonnais.

« Cela se passe de plus en plus désormais dans tous les stades parce qu’il y a une bande d’idiots, d’abrutis… Je ne sais pas comment les appeler… qui ne sont pas là pour supporter leur équipe », a-t-il d'abord déclaré.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Ils sont juste là pour exulter leur violence et se servir du foot pour faire passer ce message. Il ne s’agit pas aujourd’hui de taper sur Marseille parce que cela s’est passé à Marseille. Cela peut arriver partout. Ce qu’il faudrait maintenant c’est que ces gens-là soient sanctionnés de manière exemplaire et très dure. Ils n’ont plus rien à faire aux abords d’un stade, parce que là ce n’était même pas dans le stade mais aux abords du stade. Et encore moins dans un stade de foot, que ça soit à Marseille ou ailleurs. Ce sont quelques gens mal intentionnés qui se servent du football pour exprimer cette violence comme c’est le cas dans la société de tous les jours. Il faut les sanctionner durement et définitivement », a ajouté Bruno Génésio, tout furieux.

Faut-il rappeler que le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais se jouera le 6 décembre prochain.