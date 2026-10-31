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Harry Kane a officiellement mis fin à la longue attente de l’Angleterre pour voir l’un des siens remporter le Ballon d’Or, mais le détail des votes révèle à quel point l’attaquant du Bayern Munich est passé près de manquer le sacre. L’ancien joueur emblématique de Tottenham a décroché le prestigieux Ballon d’Or à Londres, devançant de justesse son plus proche rival, la superstar du Real Madrid Kylian Mbappe, au terme d’un suspense haletant.

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Un triomphe historique acquis de justesse

Kane a remporté le Ballon d'Or avec seulement 28 points d'avance. L'attaquant du Bayern Munich a décroché cette prestigieuse récompense pour la première fois lundi, devenant le premier joueur anglais à la remporter depuis Michael Owen en 2001. La cérémonie, somptueuse, s'est déroulée à Londres, la ville natale de Kane, et a couronné une année remarquable pour le capitaine de l'Angleterre.

Le décompte final témoigne d'une lutte acharnée à trois. Kane a obtenu 1 055 points, devançant de peu Mbappe, deuxième avec 1 027 points. Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal a pris la troisième place avec 881 points, nettement derrière les deux premiers malgré une campagne victorieuse en Coupe du monde avec l'Espagne.

Un scrutin indécis jusqu'au bout

Le vote a connu des rebondissements en coulisses. Le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia, a confirmé que la période de vote avait été mouvementée, la première place changeant de mains à l'approche de la date limite.

« Je suivais les résultats en temps réel pendant le mois du vote », a révélé Garcia. « Kylian Mbappe a longtemps fait la course en tête, mais Harry Kane est revenu dans la lutte et, au final, cela s'est joué à un très, très petit nombre de points. »

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Après cette victoire historique, Kane a reconnu la forte concurrence à laquelle il avait fait face. « Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. J'imagine que le choix a été vraiment difficile cette année », a-t-il déclaré lors de son discours de remerciement. « Félicitations à tous les lauréats et à tous les nommés de ce soir. C'est une démonstration impressionnante de ce que la détermination et le travail peuvent vraiment permettre d'accomplir, alors bravo. »

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Une année aux fortunes contrastées

Avec cette deuxième place, Mbappe obtient son meilleur classement au Ballon d'Or, devant sa troisième place de 2018. L'attaquant du Real Madrid a dominé les classements des buteurs en Liga, en Ligue des champions et en Coupe du monde, mais le Ballon d'Or lui échappe toujours. Son absence de titres majeurs en club la saison dernière a probablement été décisive lors du vote final.

À l'inverse, l'arrivée de Kane en Allemagne a été une réussite éclatante. L'attaquant a mené le Bayern Munich au doublé championnat-coupe nationale, asseyant la domination du club en Bundesliga. Kane a également remporté des confrontations décisives face à Mbappe sur les plus grandes scènes, notamment en battant le Real Madrid en Ligue des champions pour atteindre les demi-finales et en aidant l'Angleterre à vaincre la France lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde.

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Le détail complet des votes du Ballon d'Or 2026

Voici le classement officiel des dix premiers du Ballon d'Or 2026, avec leur nombre de points :

Harry Kane : 1 055 points Kylian Mbappe : 1 027 points Lamine Yamal : 881 points Rodri : 726 points Lionel Messi : 612 points Khvicha Kvaratskhelia : 541 points Ousmane Dembele : 418 points Erling Haaland : 378 points Michael Olise : 296 points Fabian Ruiz : 201 points

Retour aux objectifs en club

Les récompenses individuelles désormais attribuées, Kane et Mbappe vont tous deux se reconcentrer sur leur saison en club. Kane cherchera à maintenir l'excellente dynamique du Bayern Munich sur la scène nationale tout en menant sa quête d'un titre européen.

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De son côté, Mbappe devra relever le défi de ramener le Real Madrid au sommet du football espagnol et européen. Le Français puisera sans aucun doute dans cette courte défaite au Ballon d'Or la motivation nécessaire pour réaliser une saison encore plus efficace devant le but au Bernabeu.