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Goal.com
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imago-sport-1081329155.jpgMichael Weber
SID

Traduit par

Avant le duel direct en Supercoupe : le patron du BVB, Lars Ricken, s’exprime sur Jamal Musiala

Bundesliga
Bayern Munich
Borussia Dortmund
J. Musiala

Avant la Franz-Beckenbauer-Supercoupe, Lars Ricken a exprimé sa compassion envers l’international allemand Jamal Musiala, du Bayern Munich, le champion d’Allemagne record.

« Malgré toute la rivalité, il ne s’agit pas ici du joueur, mais de l’homme », a déclaré le directeur général sportif Lars Ricken du vice-champion Borussia Dortmund.

Musiala (23 ans) s’est effondré sur le terrain pour la deuxième fois en seulement quatre jours mardi, lors de la répétition générale du FC Bayern pour la Supercoupe à Heidenheim. Après ce nouveau drame, l’international a évoqué des « absences temporaires de courte durée, mais bien traitables, dues à un dysfonctionnement neurologique ».

« C’étaient des images effrayantes. Il est entre de bonnes mains sur le plan médical et il en parle très ouvertement », a déclaré Ricken, avant d’ajouter : « Nous lui souhaitons le meilleur et un bon rétablissement. » L’entraîneur Niko Kovac s’y est associé.

Le BVB et le FC Bayern s’affrontent samedi (20 h 30/Sky et Sat.1) à Dortmund pour le premier titre de la nouvelle saison.

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