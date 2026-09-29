Nathaniel Brown n’a certes disputé que sa dixième sélection face à la Grèce. Mais le latéral gauche de 23 ans du Bayern faisait déjà partie des joueurs les plus expérimentés du onze de départ allemand. Seuls Jonathan Tah et Joshua Kimmich comptent nettement plus de sélections, tandis que Karim Adeyemi et Felix Nmecha devancent de peu Brown dans ce classement.

Avant sa première liste, le sélectionneur Jürgen Klopp a sans doute dû se creuser la tête sur de nombreux postes. Mais le flanc gauche de la défense semblait être occupé de manière prometteuse à court comme à long terme grâce à Brown. Comme attendu, Klopp l’a titularisé lors de ses deux premiers matches internationaux, aux Pays-Bas puis contre la Grèce. Le problème : Brown s’est montré globalement décevant. Exactement comme récemment au Bayern, où il a perdu du terrain dans la concurrence avec Alphonso Davies.

Lors des deux matches internationaux, Brown a certes su apporter quelques choses vers l’avant. Sur sa meilleure action, il a préparé l’énorme occasion spectaculairement manquée par Karim Adeyemi lors du 1-1 contre les Pays-Bas. Mais dans l’ensemble, Brown a manqué d’impact. Lors de la désillusionnante défaite 1-0 contre la Grèce, par exemple, un seul de ses huit centres a trouvé preneur.

Mais c’est surtout son comportement défensif insuffisant qui a été préoccupant. Brown a eu de gros problèmes face à ses adversaires rapides, Crysencio Summerville et Konstantinos Karetsas, et des espaces se sont à plusieurs reprises ouverts dans son dos. Sur l’égalisation tardive des Pays-Bas, Brown a en plus perdu son duel direct avec le buteur Cody Gakpo.

Équipe d’Allemagne : Raum et Mittelstädt vont maintenant pouvoir se montrer

Comme la plupart des joueurs du premier groupe, Brown a lui aussi quitté le rassemblement de la sélection lundi. Doit-il désormais s’inquiéter pour sa place de titulaire ? Lors des deux autres matches internationaux, contre la Serbie jeudi puis en Grèce dimanche, David Raum et Maximilian Mittelstädt vont pouvoir se montrer.

Ces deux-là se sont livré un duel permanent ces dernières années pour la place de latéral gauche, jusqu’aux débuts de Brown en octobre 2025, puis à son installation comme titulaire au printemps. Lors de la Coupe du monde, Brown était un titulaire indiscutable et s’est imposé comme l’une des rares satisfactions d’une faible équipe d’Allemagne. La récompense : un transfert à 50 millions d’euros de l’Eintracht Francfort au Bayern, où il s’est retrouvé dès l’été dans une position très prometteuse.

Son rival Alphonso Davies, lui, sortait alors de mois compliqués. Tout juste remis d’une rupture du ligament croisé, le joueur de 25 ans avait subi une déchirure d’un faisceau musculaire dans la phase finale de la saison précédente. Lors de la très attendue Coupe du monde à domicile, Davies n’a finalement joué que 16 minutes avec le Canada. De retour à Munich encore une fois diminué, il s’est d’abord entraîné individuellement et n’a totalisé que 66 minutes sur l’ensemble des matches amicaux.

Dans le même temps, la recrue Brown s’est mise en évidence grâce à de bonnes performances et a aussi prouvé sa polyvalence. En raison d’un manque de solutions offensives, Brown a débuté au poste de numéro 10 lors de la victoire 2-1 contre le Borussia Dortmund en Supercoupe et a inscrit le but de l’ouverture du score, décisif pour la suite. Brown lui-même s’est d’ailleurs dit surpris par ce positionnement inhabituel : « Surtout lors des premiers matches, je pensais quand même que je serais utilisé arrière gauche. »

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Bayern : Alphonso Davies est l’un des gagnants du début de saison

Cette décision de l’entraîneur Vincent Kompany n’a pas seulement surpris Brown, mais aussi Klopp. « Voilà qu’on a enfin un latéral gauche et ils le font jouer au poste de numéro 10 », s’est plaint Klopp lors du duel face au VfB Stuttgart sur Sat1. Bien sûr sur le ton de la plaisanterie, même s’il y avait sans doute malgré tout un tout petit fond de sérieux. Quand la situation s’est finalement détendue au milieu offensif sur le plan des effectifs, Brown est revenu à son poste de prédilection, où il se bat désormais avec un Davies rétabli pour du temps de jeu.

Brown a débuté en Coupe d’Allemagne contre le VfL Osnabrück puis en Bundesliga contre l’Elversberg, mais après des prestations plutôt décevantes, il a à chaque fois été remplacé tôt par Davies. Contre Elversberg, le retournement de situation est finalement aussi venu grâce à la contribution de Davies. Lors de l’entrée en lice en Ligue des champions contre le FK Bodö/Glimt, Brown est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Face à l’Union Berlin, il n’est entré qu’à la toute fin, après que Davies eut brillé avec deux passes décisives.

Au total, le Canadien compte déjà quatre contributions décisives cette saison. Davies semble physiquement aussi affûté que depuis longtemps, se rapproche de son meilleur niveau d’antan et fait partie des gagnants du début de saison.

Alors que Brown a aussi trébuché en sélection, Davies profite d’ailleurs de sa lune de miel retardée. Comme un voyage juste après son mariage en été n’avait pas pu être organisé en raison du calendrier, il a renoncé, après concertation avec le sélectionneur Jesse Marsch, aux matches amicaux du Canada lors de cette trêve internationale. Lundi, Davies a partagé sur Instagram une vidéo d’un match de beach-volley sur la plage, sous les palmiers.