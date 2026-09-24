Virgil van Dijk est relativement satisfait du match nul 1-1 contre l’Allemagne. Les Pays-Bas semblaient longtemps devoir entamer l’ère Xavi par une défaite, mais un éclair tardif de Ruben van Bommel a permis de sauver un point. Un point très important, selon Van Dijk.

« Je pense que nous méritions au minimum un point aujourd’hui », commence Van Dijk au micro de la NOS. « Par séquences, on a très bien joué. À certains moments, quand on prend des risques au pressing, on est parfois vulnérables, mais c’est quelque chose dans lequel on peut progresser. Après trois jours de travail, je pense que ça a été un très bon match. »

« Le premier but, j’ai trouvé qu’il avait été refusé très facilement, selon moi Brian (Brobbey, NDLR) n’a absolument rien fait », réagit ensuite le capitaine au sujet de l’arbitre Alejandro Hernández Hernández. « Sur leur but, nous pensions que le ballon devait sortir, car eux étaient d’abord revenus en arrière. Au final, c’est malheureux que le ballon soit tombé exactement comme il le fallait pour eux. Au final, on prend un point, et on va retravailler dur à l’entraînement pour faire en sorte de prendre les trois points au prochain match. »

Le journaliste Jeroen Stekelenburg qualifie Van Dijk de « prudemment satisfait » dans sa réaction, alors que les Pays-Bas ont eu l’ascendant en seconde période. « Nous méritions au minimum un point. Nous allons analyser cela », réagit Van Dijk. « Bien sûr, nous aurions aussi pu être menés 2-0 en première période, mais nous prenons un point et nous avançons. »

« Le résultat aide certainement pour la confiance et il confirme aussi le bon travail que nous avons fait ces trois derniers jours. Mais il y a encore bien plus dans cette équipe, le sélectionneur le dira aussi. Mais il y a une base sur laquelle construire, donc nous continuons », conclut-il.

Gert van ‘t Hof, Ronald de Boer et Rafael van der Vaart en viennent ensuite à la conclusion que Van Dijk paraît un peu « humble » dans son interview. « Oui, peut-être à cause de l’agitation qu’il y a eue avant cela », estime De Boer. « Il se dit : je vais peut-être éviter d’en faire trop. Mais ils ont bien joué par séquences, donc c’est logique qu’il ait dit ça. »

Mercredi, Van Dijk affichait encore un état d’esprit très différent en conférence de presse. Il s’en était vivement pris aux journalistes présents, en leur reprochant de ne pas lui accorder assez de reconnaissance et de le juger différemment des autres. Il avait aussi jugé très grave d’être désigné comme coresponsable du plan tactique contre le Maroc lors de la Coupe du monde. Cela avait dégénéré en grosse dispute.