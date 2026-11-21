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Serie A - Journée 12 22 nov. 2026 - 14:45 New Balance Arena

L’Atalanta reçoit l’Inter à la New Balance Arena de Bergame le dimanche 22 novembre 2026, pour une rencontre de Serie A entre deux équipes qui connaissent des périodes très différentes cette saison.

L’Inter de Cristian Chivu arrive à Bergame à la deuxième place du classement, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période est survenue dans le derby contre l’AC Milan, perdu 3-1.

L’Atalanta de Maurizio Sarri traverse en revanche une période compliquée. La Dea est douzième du classement et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches. Sa lourde défaite à domicile contre Parme (3-0) a accentué la pression sur l’équipe de Bergame.

Chivu pourra enfin compter sur John Stones et Curtis Jones, tous deux remis de leurs blessures et prêts à apporter leur contribution après la trêve. Un renfort de qualité important pour l’Inter, même si le secteur offensif reste décimé, avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram à l’infirmerie.

À l’Atalanta, le cas Gianluca Scamacca fait débat. L’attaquant, que Sarri avait choisi comme avant-centre en début de saison, n’a disputé que 28 minutes lors des six dernières journées de championnat. En conférence de presse, l’entraîneur toscan a décrit un joueur « bloqué », qui a tout pour faire la différence mais ne parvient pas, pour l’heure, à exprimer son potentiel.

Voici toutes les informations pour suivre Atalanta-Inter en direct à la télévision et en streaming.

Actualité des équipes

L’Atalanta doit se passer de plusieurs joueurs : Odilon Kossounou, Isak Hien, Thomas Pompei, Gianluca Gaetano, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen et Raoul Bellanova sont tous indisponibles. Sarri devrait aligner le onze suivant : Carnesecchi ; Scalvini, Kolasinac, Bernasconi ; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Pasalic, Zalewski ; Krstovic.

L’Inter est privée de Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Henrique, Aleksandar Stankovic et Manuel Akanji. Chivu devrait aligner la composition suivante : Martinez ; Bastoni, Pavard, Stones ; Dimarco, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Spence ; Bonny, Pio Esposito. Des nouvelles de l’état des joueurs seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Forme actuelle

L’Atalanta compte une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec huit buts marqués et dix encaissés. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à Monza en Serie A, qui a mis fin à une mauvaise série. Auparavant, la Dea avait fait match nul 1-1 contre le Kairat Almaty en Conference League et subi une lourde défaite à domicile contre Parme (3-0).

L’Inter a remporté quatre de ses cinq derniers matches, inscrivant onze buts et en encaissant sept. Elle reste sur une victoire 2-0 à domicile contre Côme en Serie A et un succès 3-0 sur la pelouse du Feyenoord en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période est le revers 3-1 dans le derby contre l’AC Milan. Elle n’a pas encaissé de but lors de trois de ses quatre derniers matches, signe d’une solidité défensive retrouvée.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 14 mars 2026, lorsque l’Inter et l’Atalanta s’étaient partagé les points après un match nul 1-1 à San Siro en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, l’Inter s’est imposée trois fois, contre un match nul et une victoire de l’Atalanta. Parmi ces résultats figurent le succès 4-0 de l’Inter en août 2024, sa victoire 2-0 à Bergame en mars 2025 et le succès 1-0 de la Dea en décembre 2025.

Classement

En Serie A, l’Inter occupe la deuxième place du classement, tandis que l’Atalanta est douzième.