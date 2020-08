Arteta : "Arsenal a un énorme potentiel, pas de limites"

L'Espagnol, qui se prépare pour sa première saison complète à la tête des Gunners, estime que des progrès ont été accomplis depuis son arrivée.

Mikel Arteta affirme qu' a "un énorme potentiel" et "aucune limite", l'Espagnol étant encouragé par les progrès réalisés à l'Emirates Stadium au cours des premiers mois de son règne. Un visage familier a effectué son retour dans le club du nord de Londres en décembre 2019 alors que les Gunners cherchaient à trouver une nouvelle figure importante pour occuper le banc de touche. Avec le départ d'Arsène Wenger et Unai Emery, en difficulté en tant que successeur du Français, l'un des membres du Big Six de la devait relever la tête.

Mikel Arteta a remporté la et ainsi valider une qualification européenne, tandis que des efforts sont actuellement déployés pour rafraîchir une équipe qui a besoin d'un sérieux lifting - avec déjà l'arrivée de l'attaquant brésilien expérimenté, Willian. Les fans d'Arsenal osent rêver une fois de plus, avec une équipe qui a lutté pour être régulière pendant plusieurs années, d'un retour dans la bonne direction. Interrogé par Arsenal Digital sur la façon dont il a changé les choses et ses espoirs pour l'avenir, Arteta a déclaré : "La première chose a été que j'ai réuni tout le monde, le staff et les joueurs, et je leur ai dit ce que j'en pensais et pourquoi cela ne fonctionnait pas. Si nous continuions ainsi, cela n'allait jamais marcher".

"La première chose que nous devions faire était de revenir tous ensemble avec le même agenda et les mêmes intentions. Les fondations doivent être vraiment solides pour créer quelque chose et nous avons commencé à le faire. J'ai expliqué ma vision de la façon dont nous pouvions le faire, nous pouvions changer les choses et les surveiller quotidiennement, mais nous avons commencé à appliquer certaines choses et elles ont vraiment commencé à fonctionner", a ajouté l'Espagnol.

"Nous dépendons de nous, pas de nos adversaires"

Mikel Arteta est content de la direction prise par les Gunners : "Nous devions créer la bonne culture pour notre club et cela doit être un environnement dans lequel tout le monde doit avant tout se respecter, que nous devons travailler ensemble et nous devons exprimer la passion et la chance que nous avons d'être. où nous sommes. C'est le premier pour commencer. Sans cette unité, nous ne pouvons pas conduire ce vaisseau massif que nous devons gérer à Arsenal, et les attentes qui sont liées au club. Au moment où nous avons commencé à faire cela, j'ai commencé à changer certaines choses qui, pour moi, étaient vraiment pertinentes. Les joueurs les ont suivis, le staff les a soutenus et nous avons tout de suite commencé à voir des résultats".

"De plus, nous devons identifier nos faiblesses et nos forces, et ils doivent être conscients de nos faiblesses. Nous pouvons avoir des faiblesses que nous devons cacher mais nous ne pouvons pas avoir de faiblesses au sein de notre structure de notre club. Ensuite, nous devons maximiser nos forces, que nous avons beaucoup, et à ce moment-là, je ne pensais pas que nous faisions cela. Nous avons un potentiel énorme, nous n'avons pas de limites, cela dépend de nous, pas de l'adversaire ou d'autres clubs. Cela dépend de nos statistiques et c'était quelque chose qui devait changer, c'est donc ce que j'encourageais tout le temps à le faire", a conclu l'ancien adjoint de .

Arsenal a découvert son calendrier de Premier League pour la saison 2020-2021. Les Gunners vont débuter la saison lors du Community Shield où ils affronteront le champion d' en titre, , le 29 août, et ouvrira sa nouvelle campagne en Premier League avec un voyage chez un voisin londonien, son rival le 12 septembre prochain.