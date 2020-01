Arsenal prêt à écouter les offres pour Aubameyang ?

Arsenal s’attend à recevoir une offre du FC Barcelone lors des ultimes jours du mercato.

Et si venait finalement à céder son buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Peu envisageable il y a encore quelques jours, cette hypothèse n’est désormais plus aussi farfelue. D’après le quotidien The Telegraph, le club londonien s’attend à recevoir une proposition des Blaugrana pour son buteur avant la fin du mois de janvier.

Les dirigeants catalans sont toujours en quête d’un attaquant pour remplacer Luis Suarez, blessé. Mais, ils ne sont pas disposés à le faire à n’importe quel prix. Aubame fait partie de leurs cibles et ils pourraient tenter une dernière approche avec la fermeture du mercato. Cependant, ils feront assurément attention à leurs dépenses.

S’ils n’arrivent pas à s’attacher les services de l’ancien stéphanois, les Barcelonais devraient se rabattre sur l’avant-centre de Valence, Rodrigo. Cette piste est nettement moins onéreuse pour les champions d’ .

A noter qu’Aubameyang a un contrat avec Arsenal qui expire en 2021. S’ils veulent le transférer pour un prix décent, et sachant que le joueur n’est plus très jeune (30 ans), c’est peut-être la dernière opportunité qu’ont les Gunners de réaliser une bonne opération.