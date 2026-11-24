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Arsenal - Borussia Dortmund : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal reçoit le Borussia Dortmund mardi 24 novembre à l’Emirates Stadium de Londres, en Ligue des champions.

Pour les Gunners, ce match arrive juste après un revers en championnat. Sur le terrain de Newcastle United, Arsenal a dû se contenter d’un nul 2-2 ce week-end, alors qu’il a longtemps semblé se diriger vers la victoire. Noni Madueke a sauvé un point en fin de rencontre.

Arsenal reste néanmoins en tête de la Premier League, avec toujours six points d’avance. La blessure du gardien David Raya, contraint de sortir face à Newcastle, suscite toutefois des inquiétudes. Mikel Arteta a annoncé une IRM et n’était pas encore en mesure de donner un pronostic.

Dortmund arrive avec une dynamique bien plus favorable. L’équipe de Niko Kovac s’est récemment imposée 1-0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, après un nul 2-2 contre le Bayern Munich.

En Ligue des champions, le Borussia Dortmund occupe le milieu du classement après sa victoire 2-1 contre le Real Betis. Arsenal veut gagner du terrain devant son public et préserver sa bonne position de départ.

Voici les informations sur la chaîne et le streaming pour suivre la rencontre.

L’actualité de la semaine : qu’ont fait Arsenal et le Borussia Dortmund ?

Arsenal aborde cette rencontre avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Après son nul 2-2 contre Newcastle United, l’équipe avait auparavant battu Hull City 1-0 et le Slavia Prague 2-1 à l’extérieur. Au total, Arsenal a marqué sept buts et en a encaissé quatre. Son élimination en EFL Cup contre Fleetwood après un nul 1-1 ternit ce bilan.

Dortmund est invaincu lors de ses cinq derniers matches, avec quatre victoires et un nul. Le Borussia Dortmund a récemment gagné 1-0 à Mönchengladbach, après un nul 2-2 contre le Bayern Munich. Il a inscrit dix buts et en a encaissé six, et s’est également imposé 3-2 contre le Werder Brême en Coupe d’Allemagne.

Arsenal - Borussia Dortmund : compositions

Arsenal - Borussia Dortmund : forme

Arsenal - Borussia Dortmund : bilan des confrontations directes

Arsenal - Borussia Dortmund : classements