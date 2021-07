Argentine, Messi encense Martinez, héros de la séance de tirs au but

Le gardien d'Aston Villa a effectué trois arrêts pour envoyer l'Albiceleste en finale de la Copa America face au Brésil.

Emiliano Martinez a été qualifié de "phénomène" par son coéquipier argentin Lionel Messi pour ses trois arrêts lors de la séance de tirs au but pour remporter la victoire en demi-finale de la Copa America contre la Colombie dans la nuit de mardi à mercredi. Le joueur de 28 ans a honoré sa première sélection internationale avec l'Albiceleste le mois dernier après une saison exceptionnelle en club à Aston Villa, et est maintenant devenu un héros pour l'Argentine.

La Colombie avait forcé la séance de tirs au but avec l'égalisation à la 61e minute de Luis Diaz qui a permis aux Cafeteros de revenir au score après l'ouverture du score de Lautaro Martinez sur une passe décisive de Lionel Messi, mais le gardien argentin a assuré une place en finale à sa sélection qui se jouera contre le Brésil de Neymar samedi. "Nous avons Emi, qui est un phénomène", a déclaré Messi, qui a converti sa tentative lors de la séance de tirs au but.

L'article continue ci-dessous

"Nous lui avons fait confiance. Nous avons atteint l'objectif de pouvoir jouer tous les matchs et maintenant nous allons en finale", a ajouté le numéro 10 de l'Albiceleste. Lionel Scaloni a ajouté que l'influence de Martinez s'est étendue bien au-delà des pénaltys : "Nous sommes très heureux de la performance d'Emiliano, non seulement à cause des pénaltys, mais aussi à cause de la sécurité qu'il transmet", a-t-il déclaré. "Le groupe de défenseurs est soutenu en permanence et on aime ça."

En pleine réussite lors de la séance de tirs au but, Emiliano Martinez était aux anges après la rencontre. L'ancien gardien d'Arsenal a toutefois reconnu qu'il avait été en pleine grâce durant la séance de tirs au but face à la Colombie : "C'est une question de chance, aujourd'hui c'était mon tour. Le Brésil est une grande équipe, mais nous avons un grand entraîneur et nous avons le meilleur joueur du monde. Nous allons gagner".

Dans un mélange d'humilité et d'airs de gloire, Emiliano Martinez était très ému après le succès de l'Albiceleste : "La vérité, c'est que je n'ai pas de mots. Nous sommes enfermés depuis quarante jours, c'est un effort conjoint de 70 personnes qui sont venues pour un rêve". Ce rêve, il est simple : remporter la Copa America. Une compétition qui échappe depuis très, trop longtemps à Lionel Messi et ses coéquipiers.

La dernière fois que l'Argentine a remporté la compétition, c'était en 1993. Sur les six dernières éditions, l'Albiceleste a échoué quatre fois en finale, dont deux fois face au Brésil, deux fois face au Chili, et trois fois aux tirs au but. L'Argentine aura l'occasion de prendre sa revanche sur le destin face au Brésil ce week-end, mais Neymar et ses coéquipiers auront à coeur de briser une nouvelle fois le rêve de l'Albiceleste.