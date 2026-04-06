Arbeloa va-t-il bientôt le convoquer ?... « Le petit Kante » bat tous les records au Real Madrid

Selon un article paru ce lundi dans la presse espagnole, Cherif Fofana continue de surmonter tous les obstacles au Real Madrid et se rapproche de l'équipe première alors qu'il n'a que 16 ans.

Le journal « AS » a publié un article sur l'évolution spectaculaire du jeune joueur et sur la façon dont il a franchi toutes les étapes à Valdebebas.

Âgé de 16 ans, Cherif vient de franchir un nouveau cap au sein du centre de formation du Real Madrid en étant convoqué pour la première fois en équipe Castilla pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue internationale qui se déroulera demain contre Manchester United, à Old Trafford.

Au sein du centre de formation du Real Madrid, un milieu de terrain connaît une ascension fulgurante comme on en voit rarement. Bien que certains le surnomment « le petit Kanté », son modèle est Patrick Vieira, dont il partage le style de jeu à bien des égards.

Doté d’une puissance physique impressionnante, d’une grande technique et d’une excellente compréhension tactique, il a attiré l’attention du Real Madrid pour la première fois l’année dernière en brillant au centre de formation de Barracoos, au Mexique.

C'est là que son but contre l'Atlético de Madrid a tout changé... Et aujourd'hui, rien ne semble pouvoir arrêter ce jeune homme qui continue de franchir les étapes à un rythme effréné à Valdebebas.

Le milieu de terrain a débuté sa carrière dans l'équipe des moins de 18 ans (C), avant de passer rapidement dans l'équipe des moins de 18 ans (B)... Il a déjà fait ses débuts avec l'équipe des moins de 18 ans (A), où il a disputé son premier match lors de la dernière rencontre contre Badajoz.

Il n’a que 16 ans et en est à sa première année chez les U18, selon sa carte d’identité, mais son talent footballistique en demande bien plus. Il y a quelques mois, Cherif était sur le point de rejoindre l’équipe de Castille pour un autre match de Premier League, mais des problèmes de passeport l’en ont empêché.

Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Le problème ayant été résolu peu après, Cherif Fofana vient de recevoir sa première convocation en équipe de Castille.

Ce début marquera le début d'une série de convocations, ou du moins c'est ainsi que l'on voit les choses à Valdebebas, où l'on est conscient qu'il tient entre ses mains un projet unique.

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