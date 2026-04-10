Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a écarté un duo défensif de la liste de l’équipe pour affronter Gérone en Liga, tandis que Ferland Mendy a été réintégré afin de tester sa condition avant le choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Le Real Madrid se prépare à recevoir Gérone ce vendredi soir au stade Santiago-Bernabéu en championnat, avant de s’envoler pour Munich pour affronter le géant bavarois à l’Allianz Arena mercredi prochain, en match retour des quarts de finale de la compétition continentale, avec l’espoir de compenser sa défaite à domicile 1-2 à l’aller.

Dans le cadre de la préparation face au Bayern Munich, Arbeloa a décidé de ménager le duo Trent Alexander-Arnold et Antonio Rüdiger, par crainte de fatigue, tout en continuant de s’appuyer sur sa ligne offensive principale lors du match d’aujourd’hui, afin de réduire provisoirement l’écart avec le leader Barcelone à 4 points.

Arbeloa a convoqué le jeune Fortia, qui apparaît pour la première fois dans la liste du groupe professionnel, ainsi que Yáñez, qui a laissé une très bonne impression lors de son apparition face à Elche. Il a également retenu Thiago et Manuel Ángel de l’équipe de jeunes.

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Au poste de gardien, un changement a eu lieu concernant le troisième gardien : Mester a été envoyé à l’équipe du Castilla, et Xavi Navarro a été appelé à sa place.

Mendy a fait son retour dans le groupe après s’être remis de sa blessure. Il devrait jouer quelques minutes aujourd’hui afin d’évaluer sa condition avant le déplacement à Munich. Franco Mastantuono est absent pour suspension.

La liste du Real Madrid pour affronter Gérone

Gardiens : Lunin, Fran González, Xavi Navarro.

Défense : Carvajal, Militão, Alaba, Asensio, Fran García, Mendy, Huijsen, Fortia.

Milieu : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Manuel Ángel, Thiago.

Attaque : Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim, Yáñez.