Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen prêté par le Barça à Liverpool cette saison, a confirmé après la victoire face à l'Atlético de Madrid qu'il continuait de suivre de près le Blaugrana.

Le défenseur central uruguayen a affronté l'Atlético de Madrid à Anfield hier mercredi, et son équipe s'est imposée 2-1.

Après sa belle prestation, il s'est exprimé sur la chaîne «Movistar Liga de Campeones», et comme on pouvait s'y attendre, le nom du Barça a été évoqué dans ses propos.

Araujo n'a pas hésité lorsqu'on l'a interrogé sur les chances du Barça en Ligue des champions, le défenseur estimant que l'équipe de Hansi Flick figure parmi les principaux favoris pour remporter la compétition.

Il a affirmé : « Bien sûr, le Barça est l'un des principaux favoris pour remporter la Ligue des champions. Ils réalisent des performances remarquables. »

Le défenseur central a reconnu qu'il suivait l'actualité du Barça et qu'il était très heureux pour ses anciens coéquipiers.

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Il a expliqué : « Je les suis. Je suis très heureux pour mes coéquipiers. Ils ont une équipe formidable. Je les soutiens toujours, et je suis très reconnaissant pour ce qu'ils accomplissent en ce moment. »

Ces déclarations interviennent après une prestation remarquable de l'Uruguayen avec Liverpool, dirigé par Andoni Iraola.

Araujo a joué un rôle central dans le match contre l'Atlético de Madrid et a eu un rôle décisif dans le but égalisateur des Reds, avec une touche technique magnifique : une passe du talon dans la surface de réparation qui a permis à Szoboszlai de centrer le ballon et de déborder Jan Oblak.