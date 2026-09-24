Le gardien Marc-André ter Stegen a été l'une des principales vedettes du match entre l'Allemagne et les Pays-Bas en Ligue des nations, qui s'est soldé par un match nul positif 1-1.

Le gardien allemand a livré une prestation très positive, mais il n'a rien pu faire pour empêcher Cody Gakpo d'inscrire le but égalisateur, dans le temps additionnel.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de ter Stegen, faites à la chaîne Teledeporte, à l'issue de la rencontre.

Le gardien du Barça, prêté à l'Ajax cette saison, a déclaré en préambule : « Je suis fier du chemin que j'ai parcouru et de ce que j'ai enduré ces dernières années. Je suis très heureux d'être ici maintenant et de travailler quotidiennement avec le reste des joueurs. »

Ter Stegen a tenu à saluer le travail accompli par tous ses coéquipiers, malgré la courte période passée sous la direction de Jürgen Klopp, en déclarant : « Nous n'avons eu que 3 jours pour travailler. Il reste encore beaucoup de choses à corriger. Nous avons désormais une base sur laquelle nous pouvons travailler. »

Il a insisté : « Nous avons tout donné, et il nous a manqué très peu de choses pour l'emporter. C'est regrettable, mais nous pouvons nous appuyer là-dessus. C'est une très bonne base. »

Il a également tenu à affirmer qu'il souhaite être le gardien titulaire de la sélection allemande, en déclarant : « Mon objectif a toujours été d'être le gardien numéro un. Je veux toujours être dans la meilleure forme possible et être à la hauteur de la responsabilité. »

Pour conclure, ter Stegen a évoqué le Barça et son début de saison en trombe, en déclarant : « On ne peut pas les arrêter en ce moment. Et c'est ce que je leur souhaite. Ils travaillent dur sous la direction de Flick. Je leur souhaite toujours toute la réussite de loin, mais je suis désormais dans un autre club et je me concentre sur ce qui me concerne, tout en suivant toujours ce qu'ils font. »