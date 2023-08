Après Séville, un nouveau club recale Sergio Ramos

Plus aucun club ne voudrait de Sergio Ramos. Après Séville, l’ancien capitaine du Real Madrid se fait recaler par un autre club.

Parti libre du PSG après deux saisons passées dans la capitale française, Sergio Ramos est un agent libre. Le défenseur central espagnol n’a toujours pas de club.

Un nouveau club refuse Ramos

Libre de tout engagement après la fin de son contrat de deux ans au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a été associé à un retour au FC Séville. Mais le directeur sportif Victor Orta a catégoriquement exclu cette possibilité de faire revenir l’ancien capitaine des Blancos.

Alos qu’il a été associé à l'América au Mexique, le club de la Liga MX se retire des prétendants voulant recruter l’Espagnol. Selon les informations de RMC Sport, le club la capitale sud-américaine a renoncé au défenseur central à cause de ses prétentions salariales, qui dépassent l’intention du club.

« J'ai eu la chance de rencontrer son frère, qui est son représentant, dans une conversation personnelle. Le sujet a été abordé et, évidemment, les paramètres salariaux de Sergio n'ont rien à voir avec ce qui peut être payé ici au Mexique », a déclaré le président du club, Santiago Banos, dans une interview à TUDN.

Du côté de l’Espagne, Marca indique que le joueur laissé libre sur le marché par le PSG aurait décidé de se donner du temps de réflexion pour la suite de sa carrière. Lui qui est dans le viseur des clubs de l’Arabie Saoudite et de la Major League Soccer, notamment le Boca Juniors.

Mais le défenseur de 37 ans ne manque pas pour autant de prétendants. Puisque selon Relevo, Galatasaray lui aurait offert la possibilité de rester en Ligue des champions de l’UEFA. En effet, le club turc lui propose un contrat de deux ans. Le média turc Fanatik, selon Diario AS, affirme que l'offre s'élève à 5,5 millions d'euros par an et qu'il rejoindrait des joueurs comme Mauro Icardi et Wilfried Zaha à Istanbul.