Jamal Musiala, la star du Bayern Munich, a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison, après avoir mené son équipe à une victoire écrasante face à l'Union Berlin sur le score de 7-0, dans le cadre de la quatrième journée du championnat allemand.

Musiala a attiré tous les regards après avoir inscrit le premier but du Bayern à la 18e minute, d'une frappe puissante qui s'est logée dans la lucarne opposée, offrant à son équipe un avantage précoce et ouvrant la voie à un festival de buts à l'Allianz Arena. Ce but est venu confirmer une nouvelle fois que le joueur se rapproche de la retrouvaille avec son niveau habituel.

L'éclat de Musiala ne s'est pas limité au but, puisqu'il a disputé l'intégralité de la rencontre pour la première fois depuis longtemps, une étape importante dans son parcours de retour à son niveau naturel.

Le joueur a déclaré à l'issue de la rencontre qu'il se sentait bien, affirmant que chaque match représentait un nouveau pas en avant, et que disputer à nouveau 90 minutes complètes était pour lui une sensation formidable.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Musiala s'était tenu à l'écart des terrains en début de saison, après avoir été victime de deux chutes soudaines lors de deux matches de préparation, avant d'annoncer qu'il souffrait d'un trouble neurologique provoquant de courtes crises de perte de connaissance. C'est pourquoi sa participation complète face à l'Union Berlin est venue donner au Bayern et à ses supporters un signal positif quant à son retour sur les terrains.

Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a salué, dans des propos rapportés par le quotidien allemand « Bild », le niveau de Musiala, estimant que le joueur avait franchi une étape importante durant le match.

L'entraîneur a affirmé que Musiala avait disputé 90 minutes et inscrit un but, soulignant que l'attention de tous se portait désormais sur son niveau sur le terrain, après que les questions liées à son état de santé avaient occupé une grande partie de l'intérêt au cours des dernières semaines.

L'éclat de Musiala intervient à un moment important, avant qu'il ne rejoigne la sélection allemande dirigée par son nouveau sélectionneur Jürgen Klopp, durant la trêve internationale, où il devrait bénéficier d'une nouvelle occasion de retrouver le rythme des matches et de renforcer sa disponibilité.

En revanche, le Bayern a parachevé sa soirée historique par une victoire 7-0, après un doublé de Harry Kane, un triplé de Michael Olise, tandis qu'Ismaël Saibari s'est chargé d'un autre but, l'équipe s'offrant ainsi une large victoire avant la trêve internationale.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »