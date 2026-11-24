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Le Bayern Munich a encaissé un coup dur à un moment particulièrement délicat. L'absence de sa star anglaise Harry Kane pour plusieurs mois, en raison d'une grave blessure à la cheville, est désormais confirmée. Les calculs du club bavarois ont donc rapidement changé : il ne s'agit plus de préserver sa stabilité offensive, mais de trouver un remplaçant capable de combler le vide laissé par l'un des meilleurs joueurs de l'équipe.

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À l'approche du mercato hivernal, la direction du Bayern s'est mise en mouvement très tôt pour passer en revue les options disponibles sur le marché des attaquants. Selon les informations du site « Foot Mercato », la short-list compte sept noms, entre jeunes talents et joueurs expérimentés, dont deux évoluent en Ligue 1.

La crise a éclaté lors du match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Cologne, conclu sur un nul 1-1. Harry Kane s'est violemment blessé à la cheville gauche après un choc avec Joel Schmied et a dû quitter la pelouse à la 20e minute, ce qui a semé l'inquiétude au sein du staff technique dirigé par Vincent Kompany.

Les premiers signaux n'étaient pas rassurants. Les examens médicaux ont confirmé la gravité de la blessure : l'attaquant anglais souffre d'une déchirure du ligament tibio-fibulaire de la cheville gauche, qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

Le Bayern Munich a détaillé la blessure dans un communiqué officiel : « Harry Kane a subi une déchirure du ligament tibio-fibulaire de la cheville gauche lors du match de Bundesliga du Bayern Munich contre Cologne. L'examen réalisé par le staff médical du club a révélé la blessure, et le joueur de 33 ans sera donc absent des terrains pendant plusieurs mois. »

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L'absence de Kane porte un rude coup aux ambitions du club bavarois, d'autant que Kompany va perdre son attaquant titulaire à un moment décisif de la saison, alors que la course aux titres nationaux se poursuit et que le club nourrit de grandes ambitions sur la scène européenne.

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7 noms pour pallier l'absence de la star anglaise

Selon le site « Foot Mercato », la direction du Bayern Munich étudie plusieurs options offensives en vue d'un mouvement en janvier prochain. En tête de liste figure Nicolò Tresoldi, l'attaquant du Club Bruges, considéré comme l'un des jeunes talents les plus convoités d'Europe.

Âgé de 22 ans, Tresoldi possède la nationalité sportive allemande au niveau des sélections de jeunes, ce qui en fait une option séduisante pour le club bavarois. Le dossier ne sera toutefois pas simple, car d'autres clubs s'intéressent à lui, à commencer par l'AC Milan, et l'Italie souhaite également l'attirer.

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Selon les informations disponibles, le Club Bruges réclame 60 millions d'euros pour céder son attaquant, une somme qui pourrait compliquer la conclusion de l'opération lors du mercato hivernal.

La liste comprend aussi Ricardo Pepi, l'attaquant du PSV Eindhoven et ancien joueur d'Augsbourg, ainsi qu'Igor Thiago, l'avant-centre de Brentford, le Bayern recherchant des profils capables d'apporter le surplus offensif nécessaire.

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Parmi les noms suivis figure également Younes Ebnoutalib, l'attaquant de 23 ans de l'Eintracht Francfort, qui s'est imposé avec force cette saison en inscrivant 8 buts en 12 matchs.

D'après le quotidien « Bild », le joueur a la cote auprès de Jürgen Klopp, et au sein du club, certains vont jusqu'à le comparer à une jeune version de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, en référence à son potentiel.

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Paris Brunner, l'attaquant de Monaco et ancien joueur du Borussia Dortmund, fait lui aussi partie des pistes évoquées. Il pourrait représenter un investissement d'avenir grâce à son jeune âge et à son potentiel prometteur.

Dans le même club français, le Bayern continue de surveiller la situation de Folarin Balogun, tandis que « Sky Sport Allemagne » avance le nom d'Eric Maxim Choupo-Moting comme possible option pour un retour au club bavarois, d'autant qu'il sera bientôt libre de tout contrat dans les mois à venir.

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Malgré la multiplicité des pistes, le Bayern Munich n'a pas encore pris de décision définitive concernant son mercato d'hiver. Mais la blessure de Kane place la direction face à un test difficile : trouver un attaquant capable de compenser l'absence de sa star numéro un sans compromettre les ambitions de l'équipe pour le reste de la saison.