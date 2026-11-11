Après le choc de la blessure, Manuel Neuer va-t-il prendre sa retraite prématurément ?

Partager Suivez GOAL sur Google

Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, la vérité sur une éventuelle retraite anticipée du gardien allemand chevronné Manuel Neuer après sa dernière blessure.

Publicité

Le gardien du Bayern Munich a souffert d'une déchirure partielle d'un tendon du pied droit lors du match de son équipe face à Mayence, en Bundesliga, et ce juste après son retour de blessure.

Neuer n'a pas pu terminer la première mi-temps et Jonas Urbig a dû entrer à sa place. Par la suite, l'absence du gardien pour une durée d'environ deux mois a été confirmée.

Son état physique a suscité des inquiétudes, au point que les médias allemands ont évoqué la possibilité d'une retraite anticipée quelques mois avant la fin de son contrat (juin 2027).

Mais selon le réseau « Sky Sport », il est peu probable que Neuer opte pour ce choix.

Publicité Publicité

Le réseau a confirmé que le gardien du Bayern Munich compte terminer la saison et sa carrière footballistique comme prévu.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Pour autant, son club a déjà commencé à chercher un gardien titulaire (ou un deuxième, selon l'ordre souhaité) et a notamment en tête Oliver Baumann, Bernd Leno et Loris Karius, en plus d'autres candidats.

Neuer affirme sa volonté de surmonter l'épreuve

Publicité

Manuel Neuer, gardien et capitaine du Bayern Munich, a adressé un message enthousiaste aux supporters de son équipe, à la suite de la blessure dont il a été victime lors de la rencontre face à Mayence, affirmant sa volonté de surmonter l'épreuve et de revenir de nouveau, sans aborder son avenir ni les spéculations liées à sa retraite du football à la fin de la saison en cours.

Après sa blessure, Neuer a tenu à adresser un message enthousiaste via son compte personnel sur « Instagram », dans lequel il a déclaré : « Une blessure ne survient jamais au bon moment, mais elle fait partie du jeu. J'ai déjà vécu cette situation par le passé, et je la surmonterai cette fois aussi. À partir de maintenant, toute ma concentration sera entièrement tournée vers la guérison. Et jusque-là, je soutiendrai mes coéquipiers sur le terrain de toutes mes forces. J'apprécie vraiment tous vos mots d'encouragement. »

Publicité

Neuer était entré dans l'histoire lors de la rencontre face à Mayence, en devenant le joueur le plus âgé à disputer un match de Bundesliga sous le maillot du Bayern Munich, à l'âge de 40 ans et 225 jours.

Le gardien allemand chevronné écrit l'histoire

Publicité

Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, a écrit un nouveau chapitre de sa carrière européenne après avoir réalisé un record lors de la rencontre face à l'Atlético Madrid, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

En figurant dans le onze de départ, Neuer a atteint son 164e match dans l'histoire de la Ligue des champions, prenant seul la tête du classement des joueurs allemands les plus capés dans la compétition, dépassant son ancien coéquipier Thomas Müller, dont le total s'est arrêté à 163 matchs.

Publicité

La performance du gardien du Bayern ne s'est pas limitée à battre le record allemand : il est également monté à la troisième place du classement des joueurs les plus capés de l'histoire de la compétition, devançant Lionel Messi et Thomas Müller, qui comptent chacun 163 matchs.

Neuer est devenu le troisième joueur le plus présent dans l'histoire de la Ligue des champions, derrière le Portugais Cristiano Ronaldo, détenteur du record avec 183 matchs, et l'Espagnol Iker Casillas, qui occupe la deuxième place avec 177 matchs.