Après l'inquiétude du Barça, De Jong : il n'y avait aucune raison de prendre des risques

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La sortie de Frenkie de Jong à la mi-temps de la rencontre entre les Pays-Bas et la Grèce, malgré la large victoire sept buts à zéro en Ligue des nations, a suscité quelques inquiétudes chez les supporters du Barça.

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Xavi Hernández, le sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, avait affirmé que De Jong souffrait d'un problème au dos, mais le joueur néerlandais a apporté des précisions sur la décision de le remplacer, écartant tout motif d'inquiétude. De Jong a expliqué que le staff technique n'avait pas besoin de prendre le risque de le maintenir sur le terrain, après que l'équipe des Pays-Bas eut conclu la première mi-temps en menant cinq buts à zéro, d'autant plus qu'il était récemment revenu à la compétition après une longue absence due à une blessure au genou.

Le joueur du Barça a déclaré, dans des propos rapportés par la radio néerlandaise NOS : « Le score était de 5-0 à la fin de la première mi-temps, et je venais tout juste de revenir de blessure, donc la décision était appropriée et il n'y avait aucun problème avec cela. »

Il a ajouté, en expliquant les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas prendre de risques supplémentaires : « Je viens tout juste de revenir de blessure, et je n'ai pas encore retrouvé beaucoup de disponibilité pour enchaîner les matches, surtout avec les nombreux déplacements et les matches internationaux, en plus de mon historique de blessures. Il n'y avait aucune nécessité de prendre un risque. »

Par ailleurs, le joueur de 29 ans s'est montré satisfait de la performance collective de la sélection de son pays, soulignant que le bon placement sur le terrain avait été l'une des principales raisons de la nette supériorité face à la Grèce, aux côtés de l'efficacité offensive et de l'exploitation des occasions offertes aux joueurs, notamment le premier but inscrit tôt dans la rencontre.

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De Jong a déclaré, dans son analyse du match : « Je pense que nous avons tout simplement réussi à faire les choses correctement en ce qui concerne notre placement sur le terrain, et bien sûr nous avons également exploité les occasions que nous avons créées, et nous avons marqué le premier but immédiatement, ce qui aide toujours. Les choses se sont bien passées sur le plan du jeu, et la prestation a été très belle. »

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Le milieu de terrain a estimé que cette victoire représentait un pas positif dans le parcours de l'équipe des Pays-Bas, mais il a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur ce niveau et de poursuivre le travail, sans considérer un seul match réussi comme la preuve d'avoir atteint le niveau requis, déclarant : « C'est un bon pas en avant, et tout a semblé formidable ce soir. Maintenant, nous devons simplement continuer à progresser. »

L'identité des Pays-Bas

De Jong a évoqué l'identité de l'équipe des Pays-Bas et la manière dont elle cherche à l'ancrer, expliquant : « Notre vision est claire : nous voulons attaquer, construire le jeu depuis l'arrière, presser avec intensité dans les zones avancées du terrain et imposer notre domination sur les matches », en référence aux principes que l'équipe s'emploie à développer.

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Le joueur du Barça a conclu ses propos en affirmant que le chemin restait encore long, et qu'une large victoire ne suffisait pas à juger du niveau de progression de la sélection, d'autant que son dernier véritable test avait été la Coupe du monde, ajoutant : « Nous sommes désormais dans une phase d'amélioration continue, jusqu'à atteindre le niveau qui nous le permettra, et nous espérons que cela se produira d'ici deux ans, pour jouer le titre. »