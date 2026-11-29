Partager Suivez GOAL sur Google

Roberto Carlos, légende du Real Madrid, s'est joint à la vague de critiques visant l'annulation du penalty accordé au club merengue face au Deportivo Alavés, lors de la défaite 1-2 concédée hier samedi en Liga.

Publicité

Les dernières minutes de la rencontre ont été marquées par un incident controversé : l'arbitre César Soto Grado a accordé un penalty au Real Madrid après la chute de Jude Bellingham dans la surface, à la suite d'un contact avec le défenseur d'Alavés Nicolás Valentini, alors que les Merengues cherchaient l'égalisation.

À lire aussi

Meilleurs contributeurs offensifs en Europe : Mbappé deuxième, Yamal en tête

Sur les 13 dernières années : Zabiri, l'attaquant le plus redoutable de Liga hors Real Madrid et Barcelone

Mais l'arbitre a été appelé par la salle de la VAR pour revoir l'action, avant de revenir sur sa décision et d'annuler le penalty, la vidéo ayant conclu à l'absence de contact entre les deux joueurs.

Il a également adressé un second carton jaune à Bellingham pour simulation, ce qui a entraîné l'expulsion du milieu de terrain anglais à la 88e minute. Il manquera donc le prochain match contre la Real Sociedad.

Publicité Publicité

Les enregistrements audio publiés par la commission espagnole des arbitres ont dévoilé les coulisses de la vérification : l'arbitre vidéo Jorge Vázquez a indiqué que Bellingham était tombé sans contact, avant que Soto Grado ne se rende devant l'écran et décide d'annuler le penalty et d'avertir le joueur.

Related Topics

Prochains matchs RSO LaLiga 13:00 RMA

L'ironie de Roberto Carlos

L'incident a provoqué la colère de nombreux supporters du Real Madrid et poussé Roberto Carlos à exprimer son désaccord sur son compte Instagram. Il y a publié une vidéo de la chute de Bellingham, accompagnée d'un commentaire ironique : « Pour l'arbitre, oui. Pour le gars de la VAR, non », suivi de huit émojis morts de rire.

Roberto Carlos est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du Real Madrid. Il a porté le maillot du club entre 1996 et 2007, disputant 527 matchs officiels pour 68 buts inscrits.

Publicité

L'ancienne star brésilienne a remporté quatre titres de champion d'Espagne et trois Ligues des champions, entre autres trophées.

Sur le plan international, le latéral gauche brésilien faisait partie de la sélection sacrée lors de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, et il compte 128 sélections avec son pays.

Publicité

Après sa retraite, Roberto Carlos est resté lié au club merengue, où il occupe le poste de directeur des relations institutionnelles. Il est également ambassadeur du Real Madrid en Asie et en Océanie, et représente le club lors de nombreux événements et activités à travers le monde.

Sa réaction intervient au lendemain d'une soirée difficile pour le Real Madrid, battu à domicile par Alavés (1-2). Le club madrilène reste bloqué à 33 points, à la troisième place du classement de la Liga, et voit s'achever sa série de dix victoires consécutives.

Publicité

Le Real Madrid a tenté 24 tirs au cours du match, contre 8 pour Alavés, et a obtenu 13 corners, contre un seul pour son adversaire.

Les Merengues ont eu 74,3 % de possession, mais n'ont marqué qu'un seul but sur 7 tirs cadrés.

Publicité

Le club madrilène a manqué 4 grosses occasions, tandis qu'Alavés n'en a gâché aucune, ce qui illustre l'écart entre la maîtrise du jeu et l'efficacité devant le but.