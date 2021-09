Ancelotti brise déjà des records au Real Madrid

Carlo Ancelotti a entamé son deuxième mandat d'entraîneur du Real Madrid avec brio, puisque l'équipe a enregistré six victoires et un match nul.

L'entraîneur italien a égalé son meilleur début de saison avec les Merengue, qui ont remporté six victoires et un match nul lors de sa première campagne en tant que coach du Real Madrid.

Son record d'invincibilité en 2013/14 s'est terminé par une défaite 1-0 contre l'Atletico Madrid en Liga. Par conséquent, si Ancelotti mène le Real Madrid à une victoire contre Villarreal samedi, il enregistrera le meilleur début de saison de son histoire avec le club.

En tête du classement de la Liga et du groupe D de la Ligue des champions, le Real Madrid affiche un taux de réussite de 86 % cette saison.

En 2013/14, lorsque les Blancos ont remporté la Ligue des champions et la Copa del Rey, l'équipe d'Ancelotti avait remporté 46 victoires, huit nuls et six défaites en 60 matchs, l'entraîneur italien enregistrant un pourcentage de victoire de 77 %.

Pendant sa deuxième saison en tant qu'entraîneur du Real Madrid, en 2014/15, l'équipe d'Ancelotti a remporté 43 matchs, fait six matchs nuls et perdu 10 matchs, pour un pourcentage de victoire de 73 %.

En 126 duels sur le banc de touche du Real Madrid, Ancelotti a obtenu 95 victoires, 15 nuls et 16 défaites, soit un pourcentage de victoire de 75 %.

Son bilan est supérieur à celui de Zinedine Zidane, qui a enregistré 90 victoires, 17 nuls, 19 défaites et un pourcentage de victoire de 71 pour cent lors de ses 126 premiers matches à la tête du Real.