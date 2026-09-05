« Amour et courtoisie » : Neuer se moque des insultes des supporters de Schalke

Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich, a commenté son retour au stade de Schalke lors du match nul et vierge entre les deux équipes, ce samedi, dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Allemagne. Il a également répondu avec ironie aux insultes dont il a été la cible de la part des supporters de son ancien club.

Interrogé sur le fait de savoir s'il aurait souhaité davantage de reconnaissance et d'applaudissements de la part des supporters de Schalke, plutôt que des sifflets et des chants injurieux, dont le fait d'être traité de « fils de pute », le gardien allemand a répondu : « Ce sont des compliments. C'est de l'amour, voilà ce que je dis. »

À lire aussi

Évaluation catastrophique : le « recalage » de l'arbitre du match Real Madrid - Betis

Mourinho : j'ai cru que le joueur du Betis était mort devant le banc de touche

À propos de son retour à Gelsenkirchen, Neuer a déclaré : « C'était agréable de revenir. J'ai passé 20 ans ici, et j'ai tout appris ici. Ma famille vit ici. J'en ai vraiment profité. »

Neuer a évoqué la performance du Bayern durant le match : « Nous avons eu 15 minutes où nous n'étions pas dans le meilleur placement ni au meilleur rythme, mais je pense que nous avons maîtrisé le match, et toutes les statistiques le confirment. Nous n'avons pas été efficaces, et nous n'avons pas exploité nos grosses occasions. »

Il a ajouté : « Loris (Karius) méritait le titre d'homme du match, il a détourné trois occasions très importantes. »

Le gardien du Bayern a abordé la situation de son équipe après les deux premières journées de Bundesliga : « Nous n'avons pas vraiment besoin de regarder le classement après deux matchs. Nous avons un match de Ligue des champions la semaine prochaine (face aux Norvégiens du Bodø/Glimt), et nous voulons gagner et bien commencer. Ensuite, nous avons un match difficile à l'extérieur à Elversberg. Nous prenons chaque match l'un après l'autre. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».