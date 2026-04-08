Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a établi un nouveau record négatif après la défaite de son équipe face à son rival, le Bayern Munich, au stade Santiago Bernabéu.

Le club madrilène s’est incliné 1-2 contre le Bayern Munich lors du match disputé mardi soir dernier, en quart de finale aller de la Ligue des champions, en attendant la manche décisive à Munich mercredi prochain.

Le Real Madrid devra battre le club bavarois devant son public avec au moins deux buts d’écart pour poursuivre sa quête du 16e titre.

Il s’agit de la sixième défaite d’Arbeloa à la tête du Real Madrid après 19 matches disputés toutes compétitions confondues, contre 13 victoires, sans aucun match nul depuis le début de son mandat en janvier dernier.

Avant la défaite contre le Bayern Munich, les revers du club madrilène avec Arbeloa étaient survenus face à : Albacete en Coupe du Roi, Benfica en Ligue des champions, ainsi qu’Osasuna, Getafe et le Real Majorque en Liga.

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Arbeloa a ainsi égalé le bilan négatif de l’ancien entraîneur Xabi Alonso, mais en moins de matches.

Alors qu’Arbeloa a concédé 6 défaites en 19 matches, les défaites d’Alonso sont arrivées après 34 matches.

Alonso avait pris les rênes du Real Madrid l’été dernier et a participé avec lui à 5 compétitions différentes. Il a perdu contre le Paris Saint-Germain en Coupe du monde des clubs, l’Atlético Madrid et le Celta Vigo en Liga, Liverpool et Manchester City en Ligue des champions, ainsi que Barcelone en Supercoupe d’Espagne.

Le Real Madrid semble se diriger vers une nouvelle saison blanche, après son élimination de la Supercoupe locale et de la Coupe du Roi, son retard de 7 points sur Barcelone en Liga, en plus de la défaite contre le Bayern Munich, qui l’éloigne à un pas du titre continental.

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