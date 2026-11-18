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Alphonso Davies est encore blessé. La durée de son absence reste incertaine, et le Bayern se retrouve une nouvelle fois face à une question délicate.

Plus de 600 jours après sa dernière titularisation, Alphonso Davies retrouvait samedi le onze de départ de l’équipe nationale du Canada. Six minutes plus tard seulement, son retour tant applaudi était déjà terminé . Le joueur de 26 ans a malencontreusement glissé sans intervention d’un adversaire, puis quitté le terrain peu après en secouant la tête.

Alors que l’entraîneur adjoint Mauro Biello et la fédération avaient d’abord évoqué, de façon quelque peu énigmatique, une « blessure au bas du corps », la mauvaise nouvelle est désormais confirmée : Davies souffre une nouvelle fois d’une déchirure de fibres musculaires à la cuisse. Il sera « absent pour le moment », a indiqué prudemment lundi le club le plus titré d’Allemagne . Au vu de ses antécédents, il faut toutefois s’attendre à une absence de plusieurs semaines. Un retour avant décembre serait plus que surprenant ; il pourrait même ne rejouer qu’après la trêve hivernale.

C’est sans aucun doute un choc pour le club munichois. Cette absence forcée tombe mal à plusieurs égards et remet, de surcroît, une question délicate sur la table.

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Alphonso Davies avait-il retrouvé une place de titulaire au Bayern ?

Depuis l’automne, Davies affiche de nouveau un excellent niveau avec le Bayern. Quelques semaines seulement après l’arrivée de Nathaniel Brown, le favori du public, rapide comme une flèche, a montré pourquoi il compte parmi les joueurs les mieux payés du club. Dernièrement, Davies a pris le dessus sur la recrue au poste d’arrière gauche et reconquis sa place de titulaire .

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Avant la trêve internationale, il a également convaincu un cran plus haut, en remplacement de Luis Diaz, lors des matches importants contre Arsenal et l’Atlético de Madrid, ainsi que par moments contre le BVB. Aucun remplaçant de Diaz n’avait été recruté cet été, notamment parce que Davies est un ailier gauche de formation . Et ce, alors même que le Colombien, dont le retour ne devrait probablement pas non plus avoir lieu vendredi contre le 1. FC Cologne, avait lui-même demandé du renfort par le biais d’un transfert pour alléger sa charge de travail.

En l’absence de Serge Gnabry (grave blessure à la cuisse) et d’Ismael Saibari (rupture du ligament de la syndesmose), encore blessés pour un certain temps , il est tout à fait possible que Brown doive dépanner en attaque, comme en début de saison. Jamal Musiala est certes proche d’un retour dans le groupe, mais ne devrait pas encore pouvoir prétendre à une place de titulaire. Konrad Laimer ou Josip Stanisic, en méforme ces derniers temps, devront donc probablement dépanner au poste d’arrière gauche.

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Sur le papier, Hiroki Ito représente lui aussi une option. Le Japonais, enfin débarrassé de ses blessures après une longue période, n’a toutefois disputé que 115 minutes cette saison. Il a néanmoins joué l’intégralité des 90 minutes face au 1. FC Magdebourg, club de deuxième division, en Coupe d’Allemagne fin octobre. Mais c’était en défense centrale. Il ne semble plus être une véritable option dans les plans de l’entraîneur Vincent Kompany.

Davies était extrêmement frustré après sa sortie ce week-end. D’autant qu’après sa déchirure d’un faisceau musculaire dans la dernière ligne droite de la saison passée, il avait même levé le pied lors de la Coupe du monde organisée dans son pays natal. Il n’avait passé que 16 minutes sur le terrain, ce qui lui avait valu de nombreuses critiques de la part des supporters canadiens. Il était « un peu frustré et en colère », a déclaré Davies à la chaîne sportive canadienne OneSoccer. Ce n’est « pas agréable » de subir sans cesse des blessures à la cuisse. « J’ai explosé dans le vestiaire, je ne savais pas ce qui se passait », a expliqué Davies, avouant avoir également cassé quelques poubelles.

Getty Images

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Combien de fois Alphonso Davies a-t-il été blessé au Bayern ?

Une réaction qui n’a rien d’étonnant au regard du lourd dossier médical de Davies. Il s’agit déjà de sa quatrième déchirure de fibres musculaires depuis décembre 2024. Depuis son arrivée à Munich en janvier 2019, il a manqué pas moins de 129 matches. Depuis sa prolongation de contrat lucrative, début 2025 , il a accumulé à lui seul plus de jours d’absence que certains footballeurs sur l’ensemble de leur carrière professionnelle. Tout a commencé par la blessure la plus grave de sa carrière à ce jour :

Du 24 mars au 8 décembre 2025 : rupture du ligament croisé (retard dans la reprise de l’entraînement compris)

Du 4 au 15 janvier 2026 : maladie

Du 22 février au 9 mars 2026 : déchirure de fibres musculaires

Du 11 mars au 2 avril 2026 : blessure à la cuisse

Du 7 mai au 11 juin 2026 : blessure musculaire

Depuis le 15 novembre 2026 : déchirure de fibres musculaires

Il est particulièrement frappant de constater que Davies est régulièrement confronté à des problèmes musculaires depuis sa blessure au ligament croisé, elle aussi subie en sélection, que la fédération n’avait pas diagnostiquée dans un premier temps et qui avait donné lieu à une vive polémique avec le Bayern . Ce n’est pas une rareté dans le football professionnel. Une étude publiée dans l’American Journal of Sports Medicine montre que près d’un professionnel sur trois est touché par ce « phénomène » au cours de la première année suivant son retour. Selon cette étude, lorsqu’une opération de reconstruction du ligament croisé a été nécessaire, le risque est plus de deux fois et demie supérieur à celui des joueurs non blessés.

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En chiffres : environ 32,5 % subissent au moins une blessure musculaire dans les douze premiers mois suivant leur retour, contre quelque 12,5 % dans le groupe de comparaison composé de joueurs en bonne santé. Les deux premières déchirures de fibres musculaires de Davies sont toutefois survenues quelques mois avant sa rupture du ligament croisé.

Davies doit aussi composer avec des douleurs qui reviennent toujours au même endroit. Avoir subi quatre blessures à l’arrière de la cuisse « exige d’être très prudent. Quand on subit sans cesse la même blessure, quelque chose pourrait finir par lâcher, et alors on parlerait d’une opération. C’est quelque chose qui me fait peur. C’est vraiment très dur », a-t-il confié.

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Davies et l’entraîneur Jesse Marsch ont également révélé à OneSoccer qu’il avait déjà ressenti avant le match « une légère douleur vers mon genou, donc dans la partie basse des muscles à l’arrière de ma cuisse ». Le service médical n’avait nullement pris cela à la légère et avait même demandé une IRM, qui n’avait toutefois révélé aucune anomalie. « Elle a montré qu’il n’y avait pas de problème. Alors j’ai dit : d’accord. »

Davies veut désormais tout faire pour « rester positif », se « concentrer sur [sa] récupération et essayer de revenir aussi vite et aussi sûrement que possible ».

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Le Bayern veut-il désormais vendre Alphonso Davies ?

Reste que la question se pose à nouveau : le Bayern a-t-il bien fait de prolonger son contrat jusqu’en 2030 ? Après des négociations particulièrement laborieuses, la direction, autour du directeur sportif Max Eberl, lui a finalement accordé un salaire de base estimé à 15 millions d’euros, qui pourrait, selon certaines informations, encore augmenter nettement grâce aux bonus. À cela s’est ajoutée une généreuse prime à la signature d’environ 20 millions d’euros.

Dans le même temps, le club munichois a toutefois pris ses précautions. Selon Sport Bild , le Bayern continue de verser l’intégralité du salaire de Davies pendant trois à quatre mois en cas d’absence pour blessure, contre six mois, par exemple, pour Jamal Musiala . En principe, le Bayern, comme tout autre employeur, n’est tenu de garantir le maintien du salaire en cas de maladie que pendant six semaines. À partir de la septième semaine, l’assurance maladie légale prend le relais en Allemagne, dans la limite de 5 812,50 euros bruts par mois.

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Compte tenu de son salaire élevé, des rumeurs circulaient pourtant déjà au printemps, notamment relayées par kicker, selon lesquelles Davies n’était plus intransférable . Ce nouveau coup dur nourrit les doutes : Davies peut-il seulement se défaire de son statut de blessé chronique, et le Bayern ne ferait-il pas mieux de s’en séparer ? D’autant qu’avec Brown, le club dispose déjà d’une excellente alternative, qui est aussi international allemand. D’un autre côté, peu de clubs seraient sans doute prêts à offrir un salaire aussi élevé à un arrière gauche présentant de tels antécédents médicaux.

Un véritable dilemme pour le Bayern. Il reste au moins l’espoir légitime que Davies retrouve rapidement son niveau après son retour et que la question d’une vente n’ait plus lieu d’être. Il aura alors enfin laissé derrière lui cette maudite année qui a suivi sa blessure au ligament croisé.