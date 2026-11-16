Allemagne - Pays-Bas : Van Basten efface le traumatisme de 1974 à Hambourg

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Revivez cette soirée de 1988 où les Pays-Bas ont enfin surmonté leurs vieux démons face à l’Allemagne de l’Ouest. Le but victorieux inscrit en fin de match par Marco van Basten leur a offert une place en finale et déclenché des célébrations dans tout le pays.

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Pour mesurer toute la portée de la demi-finale du Championnat d’Europe 1988, il faut d’abord comprendre le poids de 1974. Pendant quatorze ans, les Néerlandais ont porté « la mère de toutes les défaites » comme un fardeau. Au Volksparkstadion de Hambourg, ce traumatisme historique s’est heurté à une génération au sommet de son art tactique. Rinus Michels, l’architecte du football total, affrontait une équipe d’Allemagne de l’Ouest qui incarnait, comme toujours, l’efficacité et la force mentale.

La bataille des penalties

L’atmosphère était chargée d’une tension palpable, qui dépassait le cadre du sport. Les 45 premières minutes ont pris la forme d’une captivante partie d’échecs tactique, où aucune des deux équipes ne cédait le moindre espace. Mais cette rencontre fermée s’est brusquement animée après la pause. À la 55e minute, l’Allemagne de l’Ouest a obtenu un penalty, transformé avec son sang-froid habituel par Lothar Mattheus.

Ce retard aurait pu faire craquer d’autres équipes, mais les Pays-Bas ont refusé de paniquer. Ils ont au contraire accentué méthodiquement leur pression offensive, jusqu’à obtenir à leur tour un penalty décisif à la 74e minute. Ronald Koeman a gardé son sang-froid pour inscrire l’égalisation d’une frappe puissante et relancer complètement le match, préparant ainsi un dénouement spectaculaire qui entrerait dans l’histoire du football.

Van Basten entre dans l’histoire

Alors que la prolongation se profilait, un éclair de génie de finisseur a soudainement fait basculer la demi-finale. Dans les derniers instants de la 88e minute, Jan Wouters a repéré un mince espace et glissé une passe millimétrée dans la course de Marco van Basten. Malgré l’étroite surveillance de Jurgen Kohler, l’emblématique buteur néerlandais s’est jeté sur le ballon et a marqué d’un tir glissé sensationnel, qui a échappé à Bodo Illgner pour finir dans le petit filet opposé.

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Ce but spectaculaire inscrit en fin de match a provoqué une explosion de joie sur le terrain. Il a aussitôt réduit au silence le public local, stupéfait, à Hambourg, tandis que les supporters néerlandais exultaient. Plus qu’un billet arraché pour la finale, le chef-d’œuvre de Van Basten a offert à tout un pays une libération par le football : ce but décisif a enfin chassé les douloureux souvenirs de Munich.

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La véritable finale pour les Pays-Bas

Si les Pays-Bas ont ensuite battu l’Union soviétique en finale, leur victoire contre l’Allemagne de l’Ouest a constitué le véritable aboutissement de leur parcours. Rinus Michels a déclaré que cette demi-finale était la « véritable finale », reconnaissant que, pour la génération plus âgée qui avait vécu la guerre, il s’agissait de bien plus qu’un simple succès sportif. Les rues d’Amsterdam se sont couvertes d’orange et des supporters ont sauté dans les canaux pour fêter une victoire vécue comme une réparation.

L’intensité de la rivalité s’est manifestée dans l’effervescence de l’après-match : Koeman a échangé son maillot avec Olaf Thon, avant d’utiliser celui de l’Allemand pour se moquer de lui, dans un geste qui a suscité l’indignation de l’autre côté de la frontière. C’était le reflet des émotions à vif qui caractérisaient cette confrontation. Pour les Néerlandais, cette victoire 2-1 était un cadeau fait au passé ; pour les Allemands, elle représentait un rare moment de vulnérabilité à domicile, qui allait nourrir la rivalité pendant des années.

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L’héritage d’une évolution tactique

Sur le plan tactique, ce duel symbolisait un passage de relais entre le football total, libre et inventif, des années 1970 et le jeu de puissance plus structuré et implacable qui a marqué la fin des années 1980. Au cœur de cette transition se trouvait le trio néerlandais emblématique formé par Ruud Gullit, Frank Rijkaard et Van Basten. Il apportait aux Pays-Bas un redoutable mélange de puissance physique et de virtuosité technique, auquel même une équipe allemande réputée pour sa discipline n’a pas su résister pendant 90 minutes éprouvantes.

Des décennies plus tard, cette rencontre inoubliable demeure le sommet de l’une des rivalités les plus intenses du football international. C’était bien plus qu’un match : ce soir-là, le football a dépassé les limites du terrain pour exprimer les émotions de toute une nation, laissant un souvenir dont les supporters parlent encore aujourd’hui.