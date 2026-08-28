L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a annoncé son onze de départ pour affronter Stuttgart, ce vendredi, en ouverture du championnat d'Allemagne, la Bundesliga.

Comme lors du premier match de la formation bavaroise cette saison, face au Borussia Dortmund en Supercoupe d'Allemagne, Kompany a laissé sa nouvelle recrue marocaine, Ismaël Saibari, sur le banc des remplaçants, tout en alignant Nathanael Brown au milieu de terrain offensif, bien qu'il soit à l'origine un latéral.

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Saibari est arrivé à Munich cet été, après ses prestations remarquées avec le PSV Eindhoven aux Pays-Bas et la sélection du Maroc.

La composition du géant bavarois est la suivante :

Gardien de but : Manuel Neuer

Défense : Alphonso Davies, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer.

Milieu de terrain : Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Nathanael Brown.

Attaque : Luis Diaz, Michael Olise, Harry Kane.

Le Bayern Munich, tenant du titre de Bundesliga, avait ouvert la nouvelle saison par une victoire face à Dortmund (2-1), en Supercoupe d'Allemagne disputée au stade Signal Iduna Park, samedi dernier.

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