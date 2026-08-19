Le Bayern Munich a tranché sa position quant à la possibilité de recruter un nouveau joueur, cet été, pour compenser l'absence de sa star Jamal Musiala, victime d'un trouble neurologique, selon un rapport de presse.

Selon le journaliste allemand de la chaîne « Sky », Florian Plettenberg, le Bayern continue de soutenir pleinement Musiala et n'a pas l'intention d'agir sur le marché des transferts pour le remplacer, dans la mesure où l'équipe dispose de plusieurs options pour occuper le poste de milieu offensif, notamment Lennart Karl, Ismaël Saibari et Serge Gnabry.

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Musiala avait manqué environ 6 mois de compétition, après une fracture du péroné et une luxation de la cheville, avant de faire son retour avec le Bayern lors de la seconde moitié de la saison dernière, puis de disputer la Coupe du monde 2026 avec la sélection allemande.

Musiala a annoncé, ce mercredi, être placé sous surveillance médicale, après avoir subi deux chutes sur le terrain en l'espace de 3 jours.

L'international allemand a indiqué que les médecins avaient diagnostiqué son état comme des troubles neurologiques temporaires et traitables, et qu'il ne présentait aucun risque grave pour sa santé.

Musiala est tombé sans le moindre contact, lors de la victoire amicale du club bavarois face à Leipzig (3-1) samedi dernier, quelques minutes seulement après son entrée en jeu et son inscription du troisième but, avant que la même chose ne se reproduise lors de la victoire du Bayern face à Heidenheim (4-2) hier mardi.

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