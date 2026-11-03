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AEK Athènes - Real Madrid : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions

En Ligue des champions, l’AEK Athènes affronte le Real Madrid. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

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AEK Athènes - Real Madrid : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Allwyn Arena

Le match entre l’AEK Athènes et le Real Madrid débutera le 4 novembre 2026 à 18 h 45.

AEK Athènes - Real Madrid : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre l’AEK Athènes et le Real Madrid sera diffusé en direct sur DAZN. Le lien ci-dessous vous permettra d’accéder directement à l’inscription.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de l’AEK Athènes et du Real Madrid ?

L’AEK Athènes aborde ce match avec un bilan d’une victoire et de quatre défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son seul succès est une large victoire 5-0 contre Panetolikos en Super League grecque. L’équipe reste sur une défaite 2-0 contre le Panathinaïkos. En Ligue des champions, l’AEK a encaissé huit buts en deux matches, pour seulement quatre buts marqués.

Le Real Madrid évolue dans une tout autre dimension : cinq victoires en cinq matches, 16 buts marqués et seulement huit encaissés. Sa victoire 3-0 contre le Racing Santander le week-end dernier en est la preuve la plus récente. Auparavant, Madrid avait battu le RB Leipzig 4-1 en Ligue des champions et le FC Barcelone 2-1 en championnat.

AEK

AEK - Forme

SHK
D3-1
MCI
D5-1
PAT
V5-0
PAO
D3-1
PAO
D2-0
But marqué (encaissé)
8/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RMA

RMA - Forme

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
But marqué (encaissé)
17/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

AEK Athènes - Real Madrid : compositions d’équipe

AEK Athenes vs Real Madrid Équipes probables

4-4-2
AEK Athenes crest
AEK Athenes
AEK
Formation
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. RotaL. RotaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerIbrahima KonatéIbrahima KonatéA. CarrerasA. CarrerasD. DumfriesD. DumfriesVinicius JuniorVinicius JuniorB. DiazB. DiazE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
AEK Athenes

Onze de départ

Real Madrid

Entraineur

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho

AEK Athènes - Real Madrid : forme récente

AEK

AEK - Forme

SHK
D3-1
MCI
D5-1
PAT
V5-0
PAO
D3-1
PAO
D2-0
But marqué (encaissé)
8/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RMA

RMA - Forme

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
But marqué (encaissé)
17/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

AEK Athènes - Real Madrid : bilan des confrontations directes

Face à face

AEK AthenesNulReal Madrid
0
2
0
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athenes badge
AEK Athenes
AEK
2
FDM
Ligue des Champions
AEK Athenes badge
AEK Athenes
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
5Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2

AEK Athènes - Real Madrid : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301146+89
V
D
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
V
N
N
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
14
InterInterINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
N
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
22
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
D
N
V
D
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
24
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
27
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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