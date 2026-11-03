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AEK Athènes - Real Madrid : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Le match entre l’AEK Athènes et le Real Madrid débutera le 4 novembre 2026 à 18 h 45.

AEK Athènes - Real Madrid : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre l’AEK Athènes et le Real Madrid sera diffusé en direct sur DAZN. Le lien ci-dessous vous permettra d’accéder directement à l’inscription.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de l’AEK Athènes et du Real Madrid ?

L’AEK Athènes aborde ce match avec un bilan d’une victoire et de quatre défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son seul succès est une large victoire 5-0 contre Panetolikos en Super League grecque. L’équipe reste sur une défaite 2-0 contre le Panathinaïkos. En Ligue des champions, l’AEK a encaissé huit buts en deux matches, pour seulement quatre buts marqués.

Le Real Madrid évolue dans une tout autre dimension : cinq victoires en cinq matches, 16 buts marqués et seulement huit encaissés. Sa victoire 3-0 contre le Racing Santander le week-end dernier en est la preuve la plus récente. Auparavant, Madrid avait battu le RB Leipzig 4-1 en Ligue des champions et le FC Barcelone 2-1 en championnat.

AEK Athènes - Real Madrid : compositions d’équipe

AEK Athènes - Real Madrid : forme récente

AEK Athènes - Real Madrid : bilan des confrontations directes

AEK Athènes - Real Madrid : les classements