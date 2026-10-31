Alors qu'Achraf Hakimi continue de livrer des prestations exceptionnelles sous le maillot du Paris Saint-Germain et confirme à chaque match qu'il est l'un des piliers les plus importants de l'équipe, la direction du club français a commencé à bouger pour assurer sa prolongation avec un nouveau contrat. Mais les négociations pourraient ne pas être aussi simples que prévu, compte tenu des réserves de l'entourage du joueur et des interrogations sur sa prochaine étape.

La star marocaine a renouvelé son éclat après avoir mené le Paris Saint-Germain à une large victoire face au Havre sur le score de 5-1, hier soir, lors d'un match qui a connu de nombreux changements dans la composition de l'équipe parisienne, qui a signé sa neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Malgré l'ouverture du score du Havre par Josh Maja, le tenant du titre du Championnat de France n'a pas été affecté et a réussi à renverser la rencontre grâce à un jeu offensif puissant, dont Hakimi fut la figure de proue, après avoir porté le brassard de capitaine en l'absence de Marquinhos, livrant un match exceptionnel qui a reflété sa grande valeur au sein de l'équipe.

L'international marocain a inscrit trois buts, en plus de délivrer deux passes décisives, ce qui lui a valu une note de 10/10 du site français Foot Mercato, et de remporter le titre d'homme du match à juste titre.

Après la rencontre, Hakimi s'est exprimé sur la chaîne Ligue 1+ au sujet du secret de sa réussite : « C'est incroyable pour un latéral ! L'entraîneur m'a beaucoup aidé, il m'a donné la liberté d'exploiter les espaces et de me projeter vers l'avant, tout en respectant la couverture défensive lorsque c'est nécessaire. Je suis heureux et à l'aise sur le terrain, et je me sens dans un état formidable avec mes coéquipiers. Les choses se déroulent facilement, et j'essaie d'exploiter ma capacité à marquer et de profiter de ce que je fais. »

Luis Enrique n'a pas été moins impressionné par ce que livre sa star marocaine, puisqu'il a salué ses qualités offensives, estimant qu'il dépasse parfois les rôles d'un latéral traditionnel et se projette dans des zones plus avancées que certains attaquants.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré en conférence de presse : « Nous connaissons bien son potentiel. C'est un attaquant, et même parfois il se projette plus vers l'avant que les autres attaquants. C'est le meilleur latéral droit du monde. Ses trois buts ne m'enthousiasment pas autant que le plaisir de le voir livrer des performances constantes au plus haut niveau. »

Au vu de ces performances, la direction du Paris Saint-Germain souhaite prolonger le contrat de Hakimi, qui court actuellement jusqu'à l'été 2029, selon le quotidien français L'Équipe, estimant que conserver ses services représente une priorité pour l'équipe au cours des prochaines années.

L'affaire judiciaire à laquelle le joueur est confronté ne semble pas influencer la position du club, bien que son procès pour accusation de viol doive débuter en 2027, après que la Cour de cassation a confirmé le renvoi de l'affaire en jugement. Hakimi bénéficie de la présomption d'innocence, tandis qu'il nie catégoriquement les accusations portées contre lui.

Mais la volonté de la direction parisienne d'accélérer le dossier de la prolongation n'a pas été accueillie avec le même enthousiasme du côté de l'entourage du joueur, puisque ses proches estiment qu'il est encore trop tôt pour entamer des négociations sur son avenir, d'autant que la dernière prolongation de son contrat remonte à deux ans seulement.

Entre la volonté de Paris de verrouiller l'une de ses plus grandes stars et les réserves de l'entourage du joueur sur le moment de la prolongation, l'avenir de Hakimi reste ouvert à plus d'une possibilité, d'autant qu'il n'a jamais caché son souhait de revenir au Real Madrid, le club avec lequel il a débuté son parcours professionnel.

S'agit-il donc d'une simple volonté de temporiser avant de prendre une nouvelle décision, ou les réserves de Hakimi représentent-elles un signe précoce d'un éventuel départ du Paris Saint-Germain à l'avenir ?