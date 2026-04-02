À une vitesse fulgurante… Le prix de la star du FC Barcelone a doublé en 9 mois !

Le jeune joueur du FC Barcelone, Fermin López, a connu une formidable progression technique qui a entraîné une augmentation considérable de sa valeur marchande au cours de la saison actuelle, selon un article de presse espagnol.

Le journal madrilène « Marca » a souligné ce jeudi que López avait participé à 28 buts cette saison (12 buts marqués et 16 passes décisives) en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 27 en tant que titulaire.

López a largement dépassé ses statistiques des saisons précédentes, tant en termes de temps de jeu que d’impact sur le terrain.

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La valeur de marché de Fermin Lopez a également connu une hausse spectaculaire : elle s'élevait à 50 millions d'euros en juin dernier, puis est passée à 60 millions en octobre, avant de continuer à grimper pour atteindre 70 millions d'euros en décembre, puis 100 millions d'euros en mars.

Avec ce chiffre, l'international espagnol figure parmi les joueurs les plus chers de la Liga, derrière des noms tels que Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Pedri, Vinícius Júnior, Jude Bellingham et Federico Valverde, les stars du Real Madrid et du Barça.