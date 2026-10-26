« À l'exception d'Ancelotti » : le Clasico confirme les difficultés de Flick face aux grands entraîneurs

La défaite concédée hier dimanche par le Barça face au Real Madrid, sur le score de deux buts à un, lors du Clasico de la phase aller de la Liga espagnole, a déclenché un large débat sur ce que propose l'entraîneur barcelonais, Hans Flick, face aux grands entraîneurs.

Malgré les trophées remportés par Flick avec le Barça depuis que le club catalan l'a engagé durant l'été 2024, le parcours du technicien avec les Blaugrana a révélé une lacune de taille : des difficultés face aux grands entraîneurs, à de rares exceptions près.

Lors de sa première saison avec le Barça, Flick a subi une défaite douloureuse face à l'Atlético Madrid, dirigé par son entraîneur argentin Diego Simeone, sur le score de 2-1, avant de l'emporter au match retour 4-2.

Mais Flick a réussi à prendre le dessus sur Carlo Ancelotti, alors entraîneur du Real Madrid, à l'aller comme au retour.

Le Barça a été éliminé de la Ligue des champions en demi-finale par l'Inter Milan, qui était dirigé par Simone Inzaghi.

Lors de la saison suivante, 2025/2026, Flick a perdu face au Paris Saint-Germain dirigé par Luis Enrique, sur le score de 2-1, et a perdu le Clasico face au Real Madrid dirigé par Xabi Alonso sur le même score.

Flick a également perdu face à Chelsea dirigé par Enzo Maresca, en Ligue des champions sur le score de 3-0, et a été éliminé de la compétition continentale par l'Atlético Madrid dirigé par Simeone.

Il a par ailleurs perdu face à Simeone en demi-finale de la Coupe du Roi, 4-0 à l'aller, et malgré sa victoire au retour 3-0, il a été éliminé de la compétition.

Et lors de la saison en cours, il a perdu face au Paris Saint-Germain, sur le score de 4-2 en Ligue des champions, parachevant ses difficultés face aux grands entraîneurs avec la défaite dans le Clasico d'hier.

Cette crise place les rêves du Barça, notamment sur le plan continental, en situation précaire, alors que le club catalan espère remporter la Ligue des champions pour la première fois depuis 2015.

Et si ces difficultés venaient à perdurer, le rêve continental du Barça serait confronté à un véritable danger, d'autant plus que l'accès au sacre exige de surmonter de nombreux grands clubs européens.