Le nouveau montage financier du Bayern Munich pourrait ne pas être qu'une simple opération comptable ; il renferme peut-être la clé d'un transfert futur colossal. Avec l'injection de 250 millions d'euros dans les caisses du club, la question la plus importante se pose désormais à Munich : le géant bavarois se prépare-t-il à financer l'après-Harry Kane ? Et si tel est le cas, Erling Haaland est-il le nom attendu pour succéder au buteur anglais ?

La nouvelle a peut-être constitué un choc pour les supporters du Bayern Munich, qui rêvaient de posséder un jour une part de leur club et avaient peut-être économisé pour concrétiser ce rêve, mais il semble que l'occasion soit désormais passée. L'homme d'affaires Max Viessmann, à travers son groupe « Viessmann Generations Group », a en effet acquis les 5 % restants des actions du Bayern Munich pour un montant de 250 millions d'euros.

Sur la base de cette transaction, la valeur totale du club bavarois s'élève à près de 5 milliards d'euros, à un moment où ses importantes réserves de liquidités se sont transformées en un atout financier de premier plan, susceptible d'être investi à l'avenir. Et c'est là que surgit la question : que peut faire le Bayern de cette somme considérable ?

Franz Beckenbauer, puis Uli Hoeness, répétaient toujours que « le Bayern Munich n'est pas une banque, mais un club de football ». Pour autant, la puissance financière dont dispose actuellement le club lui offre une large marge de manœuvre sur le marché des transferts.

En théorie, le Bayern pourrait dépenser 250 millions d'euros pour acheter une équipe comme Fribourg, dont la valeur est estimée à environ 242,55 millions d'euros, ou pour s'offrir le Borussia Mönchengladbach et Cologne réunis, pour une valeur totale proche de 256 millions d'euros.

Bien entendu, personne ne s'attend à ce que de telles opérations se produisent, mais elles illustrent l'ampleur de la puissance financière dont dispose désormais le géant bavarois, lui qui constituait autrefois la référence financière du championnat allemand et qui est aujourd'hui devenu une référence dépassant tout le monde.

Sur le terrain concret, le directeur sportif Max Eberl peut mettre cette puissance financière au service de la protection des stars de l'équipe face aux convoitises des grands d'Europe, selon ce qu'a rapporté le journal allemand "Bild" .

Ainsi, si le Real Madrid venait à se manifester à l'avenir pour tenter de recruter Michael Olise, l'un des joueurs les plus en vue du Bayern et le plus cher du championnat allemand, dont la valeur est estimée à environ 170 millions d'euros, le club bavarois ne serait pas contraint de considérer la contrepartie financière comme un facteur déterminant. Le message serait clair : le Bayern n'a pas besoin de vendre ses stars pour dégager des liquidités.

Haaland, le successeur potentiel de Kane ?

Mais la véritable ambition pourrait aller au-delà de la conservation des stars actuelles et s'étendre à la préparation des années à venir, notamment avec Harry Kane qui approche d'une nouvelle étape de sa carrière.

L'attaquant anglais a atteint ses 33 ans, et d'ici deux ou trois ans, le Bayern devra sérieusement réfléchir à un successeur pour l'un des plus grands buteurs à avoir porté le maillot du club.

Et c'est là qu'apparaît un nom familier pour les supporters bavarois : « Erling Haaland ». L'attaquant norvégien était en effet tout proche de rejoindre le Bayern avant de choisir Manchester City, alors que Munich faisait partie de ses réflexions au cours de l'année 2022.

En mars 2022, Haaland s'était rendu dans la ville de Munich, où il avait dîné au restaurant « Brenner » en compagnie de la princesse de Norvège, et avait également rencontré l'ancien directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidžić, à son domicile.

Mais la fin a été tout autre : Haaland a choisi de rejoindre Manchester City et de travailler sous la houlette de Pep Guardiola.

Depuis lors, l'attaquant norvégien s'est mué en l'une des plus grandes stars mondiales, et sa valeur marchande a grimpé de manière spectaculaire, ce qui fait de toute tentative future de le recruter au Bayern un projet financier colossal.

Haaland se souvient-il de Munich ?

Aujourd'hui, les données ont changé. Guardiola a quitté Manchester City, tandis que Haaland pourrait, à un moment de sa carrière, être en quête d'un nouveau défi et d'une expérience différente.

L'attaquant norvégien ressentira-t-il un jour que son aventure en Angleterre a perdu un peu de son éclat ? Se souviendra-t-il alors de ses belles années dans le championnat allemand avec le Borussia Dortmund, et de cette visite qui l'avait conduit à Munich il y a quelques années ?

Si cela venait à se produire, Haaland pourrait trouver les portes du Bayern grandes ouvertes, et les caisses du club en mesure de financer un transfert de haut vol.

Le scénario idéal pour le géant bavarois serait peut-être que Haaland succède à Kane à la tête de son attaque, pour marquer le début d'une nouvelle ère à l'Allianz Arena.

La question n'est plus seulement : qui succédera à Harry Kane ? Mais bien : le Bayern possède-t-il désormais la puissance financière pour ramener Haaland dans le championnat allemand ?