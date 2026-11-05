Un rapport de presse a salué, ce jeudi, les derniers résultats du Real Madrid, affirmant que le club madrilène a « vécu vingt-six jours dorés » récemment.

Le journal « Marca » a écrit : « Victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire. Voilà le bilan parfait du Real Madrid depuis son retour à la compétition après la dernière trêve internationale. »

Et de poursuivre : « 26 jours dorés durant lesquels l'équipe de Mourinho a brillé de manière imbattable, ce qui lui a donné un élan considérable. Elle est devenue une machine à gagner. Quatre victoires en Liga et trois en Ligue des champions, voilà leur bilan remarquable actuellement. »

Le journal a continué : « Leur bilan parfait en championnat, y compris la victoire au Camp Nou, leur a permis de revenir dans la course au titre national. Quant à leurs trois victoires en Europe, elles leur ont pratiquement assuré une place en phase à élimination directe et les ont placés à un pas de réaliser leur objectif d'atteindre les huit premières places pour la première fois. Voilà le résultat direct de leurs sept victoires consécutives. »

Prochains matchs VAL LaLiga 15:00 RMA

Une transformation radicale pour le Real Madrid

En l'espace d'un seul mois, le Real Madrid a connu une transformation radicale par rapport à l'équipe qui avait abordé la dernière trêve internationale.

À l'époque, leur défaite dans le derby, la deuxième de la saison, les avait laissés dans un état d'épuisement. Quelques semaines plus tard, les traces de ce recul ont disparu, et le Real Madrid a retrouvé son niveau habituel dans les deux compétitions.

Désormais, il ne leur reste plus que le match de Mestalla face à Valence pour parachever leur parcours triomphal entre les deux trêves internationales. L'objectif ambitieux du Real Madrid était de réaliser le sans-faute (8 victoires sur 8) afin de dissiper tout doute, et l'équipe de Mourinho n'est plus qu'à un seul match de réaliser ce bilan parfait tant convoité.

Cela faisait longtemps que le Real Madrid n'avait pas enchaîné une longue série de victoires, et voilà qu'il y revient enfin.

Valverde a commenté : « On travaille avec moins de pression, et on en profite parce que les choses se passent bien, et demain on reprend les entraînements. »

Il a ajouté : « Je félicite notre équipe pour ses deux retours en force ; cela veut dire que nous sommes pleins de vie et d'énergie. Nous savions qu'ils ont défendu de façon excellente dans leur zone, nous laissant des espaces en dehors de la surface pour frapper... et aujourd'hui le ballon est entré dans les filets, ce qui n'arrive pas toujours. »

Bellingham, désigné homme du match, a évoqué le niveau actuel de l'équipe et sa grande confiance.

Il a déclaré : « Nous avons fourni de gros efforts pour décrocher cette victoire, nous avons eu la possession, nous avons créé des occasions, et nous avons joué comme nous l'avons fait récemment en Ligue des champions. »