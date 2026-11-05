Un rapport de presse a salué, ce jeudi, les récents résultats du Real Madrid, affirmant que le club madrilène a « vécu ses vingt-six jours dorés » dernièrement.

Le journal « Marca » a écrit : « Victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire. Tel est le bilan parfait du Real Madrid depuis son retour à la compétition après la dernière trêve internationale. »

Et de poursuivre : « 26 jours dorés durant lesquels l'équipe de Mourinho a brillé de manière imbattable, ce qui lui a donné un élan considérable. Elle est devenue une machine à gagner. Quatre victoires en Liga et trois en Ligue des champions constituent actuellement leur bilan remarquable. »

Le journal a continué : « Leur bilan parfait en championnat, y compris la victoire au Camp Nou, leur a permis de revenir dans la course au titre national. Quant à leurs trois victoires en Europe, elles leur ont pratiquement assuré une place dans les phases éliminatoires, et les ont placés à un pas de réaliser leur objectif d'atteindre les huit premières places pour la première fois. C'est le résultat direct de leurs sept victoires consécutives. »

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Une transformation radicale pour le Real Madrid

En l'espace d'un seul mois, le Real Madrid a connu une transformation radicale par rapport à l'équipe qui avait abordé la dernière trêve internationale.

À l'époque, leur défaite dans le derby, la deuxième de la saison, les avait laissés dans un état d'épuisement. Quelques semaines plus tard, les traces de ce recul ont disparu, et le Real Madrid a retrouvé son niveau habituel dans les deux compétitions.

Désormais, il ne leur reste plus que le match de Mestalla face à Valence pour parachever leur parcours triomphal entre les deux trêves internationales. L'objectif ambitieux du Real Madrid était de réaliser le sans-faute (8 victoires sur 8) afin de dissiper tout doute, et l'équipe de Mourinho n'est plus qu'à un seul match de réaliser ce bilan parfait tant convoité.

Cela faisait longtemps que le Real Madrid n'avait pas enchaîné une longue série de victoires, et les voilà enfin de retour.

Valverde a commenté : « Tu joues avec moins de pression, et tu prends du plaisir parce que les choses se passent bien, et demain nous reprenons les entraînements. »

Et d'ajouter : « Je félicite notre équipe pour ses deux retours en force ; cela signifie que nous sommes pleins de vitalité et d'énergie. Nous savions qu'ils défendraient à merveille dans leur zone, nous laissant des espaces hors de la surface pour frapper... et aujourd'hui le ballon est entré dans les filets, ce qui n'arrive pas toujours. »

Bellingham, désigné meilleur joueur du match, a évoqué le niveau actuel de l'équipe et sa grande confiance.

Il a déclaré : « Nous avons fourni de gros efforts pour décrocher cette victoire, nous avons eu la possession du ballon, nous avons créé des occasions, et nous avons joué comme nous l'avons fait récemment en Ligue des champions. »