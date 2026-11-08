Les supporters de Manchester United ont subi un choc précoce et retentissant sur la pelouse d'Old Trafford, après que leur équipe s'est retrouvée menée de deux buts face à Aston Villa durant les quatre premières minutes de la rencontre qui les oppose ce dimanche soir, dans le cadre de la dixième journée de Premier League.

Aston Villa a surpris les hôtes avec un début de match explosif, en parvenant à secouer les filets à deux reprises en l'espace de quelques minutes, plaçant Manchester United sous une pression énorme dès le coup d'envoi, au milieu d'un état de stupeur dans les tribunes d'Old Trafford.

Alisson Edward a ouvert le score en faveur d'Aston Villa à la deuxième minute, offrant à son équipe un avantage précoce qui a bouleversé les plans des hôtes, avant que Nicolas Jackson ne porte le deuxième coup à la quatrième minute, en ajoutant le deuxième but, redoublant ainsi le choc des supporters de Manchester United.

Le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, a révélé un record négatif historique pour Manchester United, en indiquant : « Après trois minutes et 40 secondes, il s'agit de la fois la plus rapide où Manchester United se retrouve mené 0-2 dans l'histoire de ses participations en Premier League. »

Manchester United ne s'est pas résigné à ce scénario catastrophe et est parvenu à réduire l'écart à la 16e minute, après que son capitaine portugais Bruno Fernandes a marqué un but sur penalty, accordé en faveur de Matheus Cunha, redonnant un peu d'espoir aux hôtes quant à la possibilité de revenir dans le match.

De son côté, le réseau « Squawka » a mis en lumière le début choquant d'Aston Villa, en évoquant un fait similaire survenu sur la pelouse d'Old Trafford mardi dernier, lorsque la Roma est devenue l'équipe la plus rapide à inscrire deux buts dans l'antre de Manchester United dans le cadre des grandes compétitions européennes.

Le réseau a déclaré : « Mardi dernier, la Roma est devenue l'équipe la plus rapide à marquer deux buts à Old Trafford dans le cadre des grandes compétitions européennes. Et aujourd'hui, Aston Villa est devenue l'équipe la plus rapide à mener 2-0 face à Manchester United en Premier League. Manchester United réussira-t-il à revenir et à l'emporter de nouveau ? »

Ainsi, Manchester United s'est retrouvé face à un test difficile, après avoir reçu un double coup en début de rencontre, désormais appelé à un sursaut rapide pour éviter une nouvelle défaite devant son public et reprendre le contrôle d'un match qui a commencé par un cauchemar inattendu.