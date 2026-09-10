13 ans de domination : le Bayern Munich renforce son record miraculeux en Ligue des champions

Le Bayern Munich a poursuivi sa domination lors des rencontres européennes disputées à domicile, en portant sa série d'invincibilité sur ses terres, en phase de groupes ou en phase de championnat de la Ligue des champions, à 39 matchs consécutifs.

Cela est survenu après l'écrasante victoire face aux Norvégiens du Bodø/Glimt (5-0), jeudi soir, lors de la première journée de la phase de championnat.

Le Bayern avait abordé la rencontre avec un bilan vierge de toute défaite lors de ses 38 derniers matchs à domicile dans cette phase, depuis sa défaite face à Manchester City sur le score de (3-2) en décembre 2013.

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Durant cette série, le club bavarois a signé 37 victoires pour deux nuls, sans concéder la moindre défaite, préservant ainsi ce record établi depuis 13 ans, selon le réseau de statistiques « Squawka ».

Jamal Musiala avait ouvert le score pour le Bayern à la 47e minute, avant que Harry Kane n'ajoute le deuxième but d'une tête à la 61e minute, puis Alphonso Davies a accentué l'avance des locaux à la 77e minute d'une frappe puissante en dehors de la surface de réparation.

Michael Olise a clôturé le quintuplé du Bayern en inscrivant deux buts aux 83e et 90e+2 minutes, permettant au club allemand de signer une large victoire pour son entrée en lice européenne et d'occuper la deuxième place à l'issue de la première journée, à la différence de buts derrière le Paris Saint-Germain, tenant du titre lors des deux dernières éditions.

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