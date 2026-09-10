Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

13 ans de domination : le Bayern Munich renforce son record miraculeux en Ligue des champions

Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt
Ligue des Champions
Elversberg vs Bayern Munich
Elversberg
Bundesliga
Allemagne
Norvège

L'armada de Kompany a frappé fort pour son entrée en lice sur la scène européenne

Le Bayern Munich a poursuivi sa domination lors des rencontres européennes disputées à domicile, en portant sa série d'invincibilité sur ses terres, en phase de groupes ou en phase de championnat de la Ligue des champions, à 39 matchs consécutifs.

Cela est survenu après l'écrasante victoire face aux Norvégiens du Bodø/Glimt (5-0), jeudi soir, lors de la première journée de la phase de championnat.

Le Bayern avait abordé la rencontre avec un bilan vierge de toute défaite lors de ses 38 derniers matchs à domicile dans cette phase, depuis sa défaite face à Manchester City sur le score de (3-2) en décembre 2013.

À lire aussi

Fondé par des supporters du Barça : que sait-on du nouveau club de Messi ?

Ferran Torres donne son avis sur les chances du Barça et du Real Madrid pour le titre européen

Durant cette série, le club bavarois a signé 37 victoires pour deux nuls, sans concéder la moindre défaite, préservant ainsi ce record établi depuis 13 ans, selon le réseau de statistiques « Squawka ».

Jamal Musiala avait ouvert le score pour le Bayern à la 47e minute, avant que Harry Kane n'ajoute le deuxième but d'une tête à la 61e minute, puis Alphonso Davies a accentué l'avance des locaux à la 77e minute d'une frappe puissante en dehors de la surface de réparation.

Michael Olise a clôturé le quintuplé du Bayern en inscrivant deux buts aux 83e et 90e+2 minutes, permettant au club allemand de signer une large victoire pour son entrée en lice européenne et d'occuper la deuxième place à l'issue de la première journée, à la différence de buts derrière le Paris Saint-Germain, tenant du titre lors des deux dernières éditions.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».



Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google