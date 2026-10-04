Il semble que l'avenir d'Alejandro Balde au sein du Barça s'oriente vers davantage de complications, après que le jeune latéral espagnol est devenu une option secondaire dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick, alors que la direction du club souhaite s'en séparer lors du prochain mercato.

Selon le site français « Foot Mercato », Balde, âgé de 22 ans, vit un début de saison extrêmement difficile, après n'avoir disputé que 12 minutes depuis le coup d'envoi de la saison, lors de la rencontre face au Racing en Liga au Camp Nou.

Depuis ce match, le latéral gauche a été absent lors des six rencontres suivantes en Liga, et il n'a pas non plus participé au match face à Feyenoord en Ligue des champions, tandis qu'il ne figurait pas dans le groupe lors du match d'ouverture face à Elche.

Cela intervient dans un contexte de recul de Balde dans les plans de Flick, qui estime que Xavi Espart et João Cancelo le devancent actuellement dans les options au poste de latéral gauche.

Malgré son éloignement du terrain, il ne semble pas que Balde envisage de quitter le Barça pour le moment, puisqu'il tient à poursuivre sa carrière avec le club, d'autant que son contrat court jusqu'en juin 2028.









Le joueur, qui a disputé 169 matchs sous le maillot du Barça, croit en sa capacité à retrouver sa place dans l'effectif et à obtenir davantage d'occasions de jouer, c'est pourquoi il ne souhaite pas discuter de l'idée d'un départ à ce stade.

De son côté, la direction du Barça espère toujours faire changer d'avis le joueur avant l'ouverture du mercato hivernal en janvier, même si elle est consciente que le convaincre de partir ne sera pas une tâche facile.

À l'approche de la période des transferts, le Barça devra réévaluer la situation de Balde et ses options au poste de latéral gauche, surtout si Flick continue de l'écarter de ses plans principaux.







