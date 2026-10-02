Plutôt que de perdre son sang-froid, Xavi a révélé qu’il avait adopté une approche calme à la mi-temps, choisissant de s’excuser directement auprès de son groupe. Il a admis que son dispositif tactique initial et ses choix avaient pu contribuer à leur prestation décousue.

« La première mi-temps a été vraiment mauvaise », a déclaré Xavi à NOS. « Il était important de se créer des occasions dès le début, mais nous n’avons rien fait. Il n’y avait pas assez d’intensité ni d’ambition. C’était de ma faute. Peut-être que la composition n’était pas la bonne.

« Est-ce que j’ai crié dans le vestiaire ? Non, j’étais calme. Les joueurs étaient un peu abattus. “Désolé, c’était de ma faute”, ai-je dit aux joueurs à la mi-temps. Nous devions changer notre mentalité. »