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Xavi assume la responsabilité d’une première période ratée alors que les Pays-Bas arrachent le nul contre la Grèce
Xavi assume la responsabilité
Xavi a assumé l'entière responsabilité du début de match poussif de son équipe lors de son passionnant match nul 2-2 en Ligue des nations contre la Grèce à Thessalonique. Les Pays-Bas se sont retrouvés menés après une première période décousue et terne, poussant le technicien espagnol à endosser publiquement la responsabilité de leurs difficultés initiales.
Malgré une prestation nettement meilleure après la pause, qui a permis aux visiteurs d'arracher un point en fin de match, le joueur de 46 ans a clairement indiqué que les 45 premières minutes étaient très loin du niveau exigé pour sa sélection nationale.
- AFP
Des excuses dans le vestiaire
Plutôt que de perdre son sang-froid, Xavi a révélé qu’il avait adopté une approche calme à la mi-temps, choisissant de s’excuser directement auprès de son groupe. Il a admis que son dispositif tactique initial et ses choix avaient pu contribuer à leur prestation décousue.
« La première mi-temps a été vraiment mauvaise », a déclaré Xavi à NOS. « Il était important de se créer des occasions dès le début, mais nous n’avons rien fait. Il n’y avait pas assez d’intensité ni d’ambition. C’était de ma faute. Peut-être que la composition n’était pas la bonne.
« Est-ce que j’ai crié dans le vestiaire ? Non, j’étais calme. Les joueurs étaient un peu abattus. “Désolé, c’était de ma faute”, ai-je dit aux joueurs à la mi-temps. Nous devions changer notre mentalité. »
Un triple changement crucial
Les mots francs de Xavi, combinés à de rapides ajustements tactiques, ont déclenché un retournement remarquable. Le sélectionneur a effectué un triple changement décisif à la pause, sortant Quinten Timber, Guus Til et Ruben van Bommel au profit de Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch et Noa Lang.
L'entrée de ces trois milieux de terrain a immédiatement fait basculer la dynamique, permettant aux Pays-Bas d'imposer le tempo et de prendre le contrôle de la rencontre. Si Xavi reste exigeant et attend des standards plus élevés dès le coup d'envoi, il s'est dit fier de la résilience de son équipe et considère ce retour en seconde période comme une base essentielle pour son mandat.
« Je ne suis jamais satisfait d'un match nul, mais cela fait partie du processus, a conclu Xavi. Nous voulons jouer comme nous l'avons fait en seconde période. J'en suis heureux. J'ai vu deux visages, mais ce n'est que le début. »
- NOS
Faire confiance au processus
Le changement tactique a finalement porté ses fruits, les Pays-Bas revenant au score pour arracher un point de haute lutte à l’extérieur. Les Pays-Bas chercheront désormais à capitaliser sur cette confiance retrouvée et sur l’élan de la seconde période lors de leurs prochains matches de Ligue des nations, tandis que Xavi continue de façonner soigneusement l’équipe à son image si particulière.
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