Le défenseur central, prêté par Tottenham Hotspur au HSV, a une nouvelle fois démontré son sens du but lors de la victoire 2-1 des Croates en match amical contre la Colombie, face à la star du FC Bayern Munich, Luis Diaz. À la 6e minute, il avait égalisé pour son équipe d'une frappe lointaine.
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« Vuskovic n'est pas comme tout le monde » : la révélation du HSV surprend même le Colombien de Luis Diaz
Après le match, Vuskovic a non seulement été désigné « homme du match », mais la presse croate s'est également montrée très enthousiaste. « Vuskovic est hors du commun », a notamment écrit Slobodna Dalmacija. Sportske Novosti est allé encore plus loin dans ses éloges : « À présent, tous les sceptiques ont compris qu'il est tout près d'intégrer le onze de départ pour la Coupe du monde. »
En effet, pour son deuxième match en tant que titulaire avec la Croatie, Vuskovic s'est une nouvelle fois illustré en tant que pilier de la défense face à l'équipe classée 14e au classement mondial, après que le sélectionneur Zlatko Dalic l'ait aligné au centre de sa défense à trois. Un dispositif qu'il connaît parfaitement grâce à son expérience quotidienne en championnat avec le HSV.
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Vuskovic entre dans les annales de l'histoire de la Croatie
Outre ses solides performances défensives, Vuskovic fait surtout trembler ses adversaires grâce à sa puissance de tête, qui a largement contribué à ses cinq buts en Bundesliga. Contre la Colombie, il a toutefois pris son courage à deux mains pour tenter un tir à environ 25 mètres, avant que le ballon ne finisse dans les filets après un rebond.
« C'était vraiment de la chance. J'ai essayé de tirer du pied gauche de loin, le ballon est rentré et a aidé l'équipe à remporter la victoire, et c'est le plus important. C'est un sentiment formidable de marquer pour l'équipe nationale. J'apprécie de jouer avec de tels joueurs et de m'entraîner avec eux tous les jours », a déclaré Vuskovic après le match, en évoquant l'ancien attaquant international Ivan Klasnic : « Je voudrais lui dédier ce but, car il est malheureusement hospitalisé depuis quelque temps déjà. Ce n'est pas une période facile pour lui. » L'ancien joueur du Werder Brême a déjà subi trois greffes de rein et occupait dernièrement le poste d'entraîneur adjoint au sein du club amateur Croatia Hamburg.
Vuskovic est quant à lui entré dans les annales de l'histoire croate en tant que deuxième plus jeune buteur en sélection nationale ; seul Luka Ivanusec, en 2017, était plus jeune que le jeune homme, aujourd'hui âgé de 19 ans. Sa percée cette saison n'est bien sûr pas passée inaperçue auprès des géants européens.
Trop cher pour le Bayern ? Vuskovic serait déjà en pourparlers avec le Barça
De nombreux grands clubs auraient jeté leur dévolu sur Vuskovic, qui est pourtant sous contrat avec Tottenham Hotspur jusqu'en 2030. Mais il semble désormais avoir dépassé le niveau des Spurs. Selon certaines informations, le FC Barcelone serait déjà en pourparlers avec le jeune joueur, qui est conseillé par Pini Zahavi et entretient de bonnes relations avec le président Joan Laporta, tout en s'occupant également de l'entraîneur Hansi Flick.
Le Real Madrid, le FC Liverpool et Chelsea seraient également intéressés. Le FC Bayern Munich et le BVB suivraient également de près la situation de Vuskovic, mais ils risqueraient, tout comme le Barça, de se retrouver à la traîne sur le plan financier. En tout cas, le champion allemand en titre ne débourserait probablement pas plus de 60 millions d’euros, somme actuellement considérée comme le minimum pour un transfert. D’autant plus que le duo de défenseurs centraux Dayot Upamecano et Jonathan Tah est pour l’instant inébranlable.
« Nous ne pouvons tout de même pas recruter tous les bons joueurs dont le public estime qu’ils doivent absolument rejoindre le FC Bayern », a récemment déclaré le directeur sportif Max Eberl à ce sujet, faisant également référence au puissant conseil de surveillance autour du président d’honneur Uli Hoeneß et de l’ancien président du directoire Karl-Heinz Rummenigge : « Car à un moment donné, l’autre partie intervient et dit : “Max, on n’est pas des dépensiers. On ne peut pas gonfler l’effectif comme ça.” (...) »
Luka Vuskovic : ses statistiques au HSV
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