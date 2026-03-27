« Vuskovic n'est pas comme tout le monde » : la révélation du HSV surprend même le Colombien de Luis Diaz

Outre ses solides performances défensives, Vuskovic fait surtout trembler ses adversaires grâce à sa puissance de tête, qui a largement contribué à ses cinq buts en Bundesliga. Contre la Colombie, il a toutefois pris son courage à deux mains pour tenter un tir à environ 25 mètres, avant que le ballon ne finisse dans les filets après un rebond.

« C'était vraiment de la chance. J'ai essayé de tirer du pied gauche de loin, le ballon est rentré et a aidé l'équipe à remporter la victoire, et c'est le plus important. C'est un sentiment formidable de marquer pour l'équipe nationale. J'apprécie de jouer avec de tels joueurs et de m'entraîner avec eux tous les jours », a déclaré Vuskovic après le match, en évoquant l'ancien attaquant international Ivan Klasnic : « Je voudrais lui dédier ce but, car il est malheureusement hospitalisé depuis quelque temps déjà. Ce n'est pas une période facile pour lui. » L'ancien joueur du Werder Brême a déjà subi trois greffes de rein et occupait dernièrement le poste d'entraîneur adjoint au sein du club amateur Croatia Hamburg.

Vuskovic est quant à lui entré dans les annales de l'histoire croate en tant que deuxième plus jeune buteur en sélection nationale ; seul Luka Ivanusec, en 2017, était plus jeune que le jeune homme, aujourd'hui âgé de 19 ans. Sa percée cette saison n'est bien sûr pas passée inaperçue auprès des géants européens.