Le Borussia Dortmund a vécu une soirée européenne frustrante, s’inclinant 1-0 face à Bodo/Glimt à l’Aspmyra Stadion. Un but du latéral droit Fredrik Sjovold en début de seconde période a fait la différence sur la pelouse synthétique des hôtes.

Le géant allemand a peiné à imposer son jeu face aux champions norvégiens, qui ont livré une entame de match intense.

Malgré quatre changements effectués par l’entraîneur Niko Kovac après l’ouverture du score, Dortmund n’a pas réussi à tromper le gardien de Bodo/Glimt, Nikita Haikin.