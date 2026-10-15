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« Vous devez souffrir ! » : Le Borussia Dortmund refroidi par l’exploit de Bodo/Glimt dans le cercle polaire arctique
Dortmund refroidi par un revers dans le cercle polaire arctique
Le Borussia Dortmund a vécu une soirée européenne frustrante, s’inclinant 1-0 face à Bodo/Glimt à l’Aspmyra Stadion. Un but du latéral droit Fredrik Sjovold en début de seconde période a fait la différence sur la pelouse synthétique des hôtes.
Le géant allemand a peiné à imposer son jeu face aux champions norvégiens, qui ont livré une entame de match intense.
Malgré quatre changements effectués par l’entraîneur Niko Kovac après l’ouverture du score, Dortmund n’a pas réussi à tromper le gardien de Bodo/Glimt, Nikita Haikin.
- Kirchner-Media
Les changements de Kovac ne suffisent pas, Haikin met Nmecha en échec
Mené au score, Dortmund a procédé à quatre changements d’un coup pour reprendre l’ascendant en seconde période. Ces changements ont permis aux visiteurs de contrôler une grande partie du temps restant et de pousser pour égaliser.
Mais le gardien de Bodo/Glimt, Haikin, a réalisé deux arrêts décisifs pour empêcher le milieu de terrain Felix Nmecha de marquer à bout portant.
La frustration offensive de Dortmund
Les cadors peinent face au bilan de Bodo à domicile
Dortmund est devenu le dernier grand club européen à trébucher à l’Aspmyra Stadion. Comme Manchester City et l’Inter Milan avant lui, il est reparti bredouille. L’entraîneur de Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, a reconnu les difficultés tactiques rencontrées par son équipe face aux hommes de Kovac.
« Nous avons perdu notre élan en seconde période, au milieu et sur les côtés. C’était difficile et nous avons dû défendre », a admis Knutsen.
« Mais il faut aussi savoir souffrir, et j’ai vraiment aimé la façon dont nous nous sommes battus pour les trois points. »
- AFP
Dortmund cherche à se ressaisir lors de la phase de la Ligue des champions
Cette défaite oblige Dortmund à rattraper le terrain perdu lors de ses prochains matches de la phase de ligue de la Ligue des champions.
L’équipe de Kovac analysera sa prestation sur la pelouse synthétique alors qu’elle se prépare à un calendrier chargé sur les scènes nationale et européenne.
Dortmund doit vite se reconcentrer pour prendre des points lors de son prochain match européen et préserver ses chances de qualification.
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