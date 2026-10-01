La Grèce a bien entamé la rencontre et a ouvert le score après 23 minutes. Konstantinos Tzolakis a envoyé un long ballon vers l’avant, que le remplaçant Masouras a dévié dans la course d’Ioannidis, qui a conclu avec calme. Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, les deux hommes ont de nouveau combiné. Une erreur grossière au milieu de terrain néerlandais a permis à Ioannidis d’intercepter le ballon relâché et de servir Masouras, qui a poussé le ballon au fond pour donner aux siens une surprenante avance de 2-0 à la pause.