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Virgil van Dijk et Tijjani Reijnders marquent en seconde période pour offrir aux Pays-Bas un nul palpitant contre la Grèce
La Grèce frappe la première
La Grèce a bien entamé la rencontre et a ouvert le score après 23 minutes. Konstantinos Tzolakis a envoyé un long ballon vers l’avant, que le remplaçant Masouras a dévié dans la course d’Ioannidis, qui a conclu avec calme. Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, les deux hommes ont de nouveau combiné. Une erreur grossière au milieu de terrain néerlandais a permis à Ioannidis d’intercepter le ballon relâché et de servir Masouras, qui a poussé le ballon au fond pour donner aux siens une surprenante avance de 2-0 à la pause.
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Xavi déclenche la révolte néerlandaise
Xavi a dû remobiliser ses joueurs, qui ont dominé la possession avec plus de 70 % du ballon, et ils ont fortement réagi en seconde période. Les Pays-Bas ont trouvé une bouée de sauvetage cruciale à la 59e minute, lorsque Joey Veerman a frappé un corner précis. Van Dijk s’est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter une tête puissante hors de portée de Tzolakis. Les visiteurs ont cru avoir rapidement égalisé, mais Denzel Dumfries a vu sa tentative à bout portant annulée pour hors-jeu après une longue vérification de la VAR.
Reijnders arrache le point
Malgré ce coup d’arrêt frustrant, les Pays-Bas ont continué à pousser pour égaliser à mesure que le temps s’égrenait. Leur pression incessante a fini par payer à la 89e minute, lorsque Noa Lang a adressé un centre dangereux dans la surface. Le remplaçant Joshua Zirkzee a dévié le ballon, permettant à Reijnders de marquer d’une volée à bout portant. Ce résultat laisse la Grèce en tête du groupe A2 avec sept points, tandis que les Pays-Bas restent à la deuxième place avec cinq points, juste devant l’Allemagne, troisième avec quatre points.
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En attendant le choc contre la Serbie
La Serbie, lanterne rouge, n’a toujours pas pris le moindre point après avoir subi trois défaites consécutives dans le groupe. Pour la suite, Xavi va préparer son groupe pour recevoir l’équipe serbe en difficulté aux Pays-Bas dimanche. Ce duel conclura l’actuelle trêve internationale et offrira aux Néerlandais une occasion capitale de décrocher une victoire.
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